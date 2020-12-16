Между Турцией и Азербайджаном будет проложен новый газопровод. Министры энергетики двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам природного топлива в Нахичевань .

Турецкий министр энергетики Фатих Дёнмез заявил, что газопровод Турция-Нахичевань будет продолжением газопровода Ыгдыр и полностью удовлетворит потребность автономной республики Азербайджана в природном газе.

«Газопровод Турция - Нахичевань будет построен в продолжение газопровода, ведущего в город Ыгдыр, который является точкой выхода распределительной ветки газопровода TANAP. Начало он будет брать в Ыгдыре и заканчиваться в Садараке, турецкая часть составит 85 километров», – сказал он на церемонии подписания документа в Анкаре.

По его словам, объем поставок составит 500 миллионов кубометров в год, а пропускная способность – 1,5 миллиона кубометров в день, передает РИА «Новости».

Дёнмез также отметил, что, благодаря газопроводу, Турция будет иметь еще больше связей с братским Азербайджаном. В настоящее время Нахичевань получает газ в основном через Иран.

Ранее сообщалось, что к эксплуатации полностью готов Трансадриатический газопровод (TAP). По нему голубое топливо с азербайджанского месторождения Шах-Дениз-2 будет транспортироваться через Турцию в Европу. Строительство велось 4,5 года. На сайтеTAP отмечается, что запуск газопровода состоится в ближайшее время.