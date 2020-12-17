Родственник премьер-министра и бывшего главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаила Мишустина бизнесмен Александр Удодов причастен к хищению НДС на 5,2 миллиарда рублей, утверждают «Открытые медиа».

Уголовное дело о хищении более пяти миллиардов рублей под видом возмещения НДС фирмам-однодневкам получило название «дело Данилочкина» по имени генерального директора аудиторской компании «Волтер Волс» Сергея Данилочкина, уехавшего в США и арестованного заочно. Именно в «Волтер Волс» в 2009-2010 году были поданы декларации 11 подставных фирм, созданных Данилочкиным, которые и присвоили себе 5,2 миллиарда рублей из российского бюджета. Муж сестры Мишустина Удодов по этому делу проходил как свидетель, следствие не нашло доказательств его вины.

В 2012 году в дело, как добавляют авторы журналистского расследования, включились немецкие и швейцарские правоохранительные органы. Александр Удодов перевел по сложной схеме 3 млн евро с личного счета в Швейцарии в офшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, а тот в свою очередь пополнил на 3 млн евро счет VG Cargo – логистической фирмы, которой наполовину владеет Удодов. Отсутствие экономической обоснованности транзакции привлекло внимание немецкой полиции. Возникло подозрение в отмывании криминальных средств. «Дело Данилочкина» немцы назвали «предикатным преступлением» – то есть предшествующим отмыванию.

Вывод о том, что Удодов может быть связан с расследованием в отношении Данилочкина, был сделан на основе документов, полученных в швейцарском суде.

СМИ отмечают, что 1 из 11 подставных компаний присвоила средства в то время, когда Михаил Мишустин был главой ФНС. Сергей Данилочкин же говорит о том, что «5 миллиардов рублей – это только вершина айсберга, там были сотни миллиардов украдены по этой же схеме».

Ранее «Открытые медиа» писали, что Мишустин получил в подарок от Удодова несколько земельных участков общей площадью 1,3 гектара и два особняка на Рублевке. Также квартирами, купленными связанными с Удодовым офшорными фирмами через партнера по ресторану «Недальний восток» Аркадия Новикова, обзавелись дети премьер-министра.