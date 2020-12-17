Популярное в странах Ближнего Востока и Северной Африки блюдо кускус вошло в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО по итогам 15-й сессии межправительственного комитета организации, сообщает Al Jazeera.

Соответствующую петицию подали Алжир, Марокко, Мавритания и Тунис еще в 2019 году. «Кускус, присутствующий на каждом общественном или культурном мероприятии, одновременно обычен и уникален. Обычный он из-за того, что его часто используют в семейной обстановке, а уникальный – из-за объединяющей и сближающей роли, которую кускус играет в дружеских и общественных сборах, когда все едят вместе», – сказано в презентации заявки.

Как отмечает Al Jazeera, кускус сплотил даже «заклятых соперников» Алжир и Марокко, которые «отложили в сторону свои разногласия, чтобы отпраздновать официальное включение блюда в список нематериального культурного наследия».

Кускус готовят из пшеницы или ячменя, иногда из зерен кукурузы, проса или сорго, которые перемалывают в манную крупу. В презентации для ЮНЕСКО отмечается особая роль женщин, которые сохранили методику приготовления и сопровождают этот процесс традиционными ритуалами: «песнопениями и характерными жестами».

В каждом регионе у кускуса свои особенности, его готовят с мясом, рыбой, курицей, сухофруктами, орехами и другими продуктами. Блюдо стало визитной карточкой не только арабских стран: кускус очень популярен в Южной Европе и Западной Африке.