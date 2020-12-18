В то время как жители аннексированного Крыма жалуются на серьезную нехватку пресной воды, подконтрольные Москве чиновники обвиняют в проблемах туристов и местных жителей. Сложности с водоснабжением всегда были актуальны для полуострова ввиду географических особенностей, но с 2014 года вопрос стал особенно острым. В 2021 полуостров может остаться «совсем без воды», пишут «Новые Известия».

С конца августа в лимитированном режиме холодную воду получают жители Симферополя и Евпатории, а с этой недели на аналогичный график перешли Ялта, Алупка, Форос, Гурзуф и другие населенные пункты южного побережья полуострова. По данным СМИ, доступ к воде будет обеспечен на 3-6 часов. Исключение сделано только для социально значимых объектов.

Водный кризис начался после того, как Россия аннексировала Крым, а Украина перекрыла водоснабжение по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшего 85% потребностей полуострова. Обмелению крупнейших водохранилищ также способствовала засуха: объемы Симферопольского, Аянского и Партизанского водохранилищ сократились в 10 раз, в них осталось не более 15% воды от проектного уровня.

Подконтрольные Москве местные чиновники возлагают вину на необычайно интенсивный турпоток. «К сожалению, в курортный сезон по разработанным режимам работы водохранилищ было перебрано порядка 3 млн кубических метров в связи с притоком приезжих, с таким интенсивным курортным сезоном. Было забрано на 3 млн больше, чем это было предусмотрено режимом работы водохранилищ», – заявил председатель подконтрольного Москве Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль.

Представитель же российской администрации Симферополя Анатолий Русин обвиняет в кризисе местных жителей, которые, по его словам, специально сливают воду из системы отопления в канализацию. «Речь идет о сознательном водном вредительстве, саботаже и даже коммунально-бытовых диверсиях», – приводит слова Русина журналист Павел Пряников в своем Telegram-канале.

Журналисты также обвиняют региональные власти в малоэффективных мерах: расстреле туч серебряными пулями, перекачке воды из одного водоема в другой и хранение воды в бочках, в которых она быстро портится. «Если так дальше пойдет, то в 2021-м Крым совсем останется без воды. Даже если пригласить немцев или израильтян сделать в Крыму систему водоснабжения и водосбережения, поменять трубы, очистные сооружения и т.п., поставить опреснительные установки – на это уйдут годы и годы...», – добавляет Пряников.

В том же духе высказывается и канал «Новости на каждый день»: «А вы думали, виновата Украина, перекрывшая Северо-Крымский канал или чиновники, которые до упора надеялись на дожди? Нет, туристы и местные жители, которые смеют пить и пользовать (ну ладно, врезки – позор и мерзость, но зачем говорить терминами 1937 года?)».

О проблеме водоснабжения аннексированного Крыма на ежегодной пресс-конференции говорил президент России Владимир Путин. По его мнению, запасов пресной воды в регионе достаточно, но «этим в советское время никто не занимался». Путин пообещал не экономить на решении водного кризиса. Российские власти делают ставку на опреснители морской воды, однако президент считает данный метод «дорогим и неэффективным».