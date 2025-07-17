В Киеве полагают, что Россия использует объявленную Дональдом Трампом 50-дневную паузу до возможного введения новых санкций для подготовки масштабного наступления. По данным CNN, у линии фронта уже сосредоточено около 160 тыс. российских военных. Киев ожидает атак на Покровск, Константиновку и Купянск — города, где российские силы уже добились тактических успехов.

По сведениям источников The New York Times, Владимир Путин уверен, что оборона Украины может не выдержать в ближайшие месяцы. Он, как утверждается, исключает перемирие без уступок со стороны Киева, рассчитывая на дальнейшее продвижение войск.

Аналитики отмечают, что затягивание санкционного давления со стороны США играет на руку Кремлю. Киер Джайлс из Chatham House подчеркивает, что пауза дает Москве пространство для дипломатии. Джон Лаф из New Eurasian Strategies Centre добавляет, что наступление уже идет полным ходом: «Русские наращивают усилия на земле и в воздухе, и Путин это подчеркивает».

При этом украинский проект DeepState сообщает, что часть успехов РФ обусловлена искажениями в полевых сводках: командование получает неточную информацию с передовой, что мешает своевременной реакции. В организации предупреждают, что это может привести к катастрофическим последствиям.