Спустя шесть недель после выборов в Бундестаг правая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) впервые в истории вышла в лидеры общественного мнения. Согласно опросу Ipsos от 9 апреля, 25% избирателей готовы отдать голоса за AfD. Христианско-демократический союз (ХДС/ХСС), победивший на выборах с 29%, опустился до 24%.

Снижение рейтинга ХДС связывают с позицией Фридриха Мерца, критикуемого за уступки СДПГ в ходе коалиционных переговоров. Его отказ от сотрудничества с AfD, несмотря на схожесть риторики по миграционным вопросам, ослабил позиции в переговорах и вызвал недовольство внутри партии.

СДПГ в опросе сохранила 15%, «Зеленые» и Левая партия — по 11%. Поддержка AfD выросла на фоне неэффективных переговоров по формированию правительства и усилившихся внутрипартийных претензий к Мерцу. В молодежном крыле ХДС заявили: «Мы боролись за вас, но ради чего?»

В последний раз Ipsos проводил аналогичный опрос 7 марта — тогда ХДС набирал 29%, а AfD — 22%.