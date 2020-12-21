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2020 стал годом беспрецедентного числа задержаний журналистов в США
Согласно данным Фонда свободы прессы, в США с начала 2020 года задержали 117 журналистов. В 2019 году таковых было всего девять сотрудников СМИ. Авторы исследования отмечают ошеломительный рост показателей - на 1200%
2020 стал годом беспрецедентного числа задержаний журналистов в США
Фото: Reuters / Others
21 декабря 2020 г.

Американский Фонд свободы прессы опубликовал докладо «беспрецедентном числе задержанных в США журналистов». Согласно его данным, с начала 2020 года в Соединенных Штатах 117 сотрудников СМИ имели проблемы с органами.

Доклад основан на сведениях, предоставленных ресурсом US Press Freedom Tracker. Авторы исследования отмечают ошеломительный рост показателей на 1200% по сравнению с предыдущим годом – в 2009 году задержаны были всего 9 работников прессы. Только за одну неделю, с 29 мая по 4 июня, в США было задержано больше репортеров, чем за предыдущие три года вместе взятые – 71 человек.

Аресты зафиксированы более чем в двух десятках американских городов. Свыше 36% из них сопровождались нападениями: журналистов избивали, против них применялись резиновые пули, химические вещества, такие как слезоточивый газ или перцовые баллончики. Всего в 2020 году было зарегистрировано 313 нападений на работников СМИ. Случаев нарушения свободы слова почти 1000, в 2019 году – 152.

Правозащитники подчеркивают, что большая часть задержаний и случаев нарушения свободы слова произошла во время освещения массовых акций протеста движения Black Lives Matter (BLM), начавшихся после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда.

«Этот отчет показывает беспрецедентный кризис свободы прессы, охвативший Соединенные Штаты», – сказал исполнительный директор Фонда свободы прессы Тревор Тимм. «Журналисты не должны беспокоиться о том, что их арестуют за выполнение своей работы, однако по всей стране полиция повсеместно нарушает их права. Несмотря на множество незаконных арестов и нападений на репортеров, выполняющих свою работу, мы не знаем ни одного сотрудника полиции, которому было бы предъявлено уголовное обвинение в этих вопиющих нарушениях конституционных прав. Мы надеемся, что этот отчет побудит местные власти, власти штатов и федеральные органы к действиям».

В ходе протестов BLM и акций против введения ограничений в связи с распространением коронавируса в США пострадали также российские и турецкие журналисты. В частности, в июле в американском городе Портленде напали на журналиста и оператора «Первого канала». В декабре 2020 года на митинге в Нью-Йорке пострадал оператор Anadolu, а ранее в июне в Вашингтоне журналисты TRT World.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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