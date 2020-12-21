Президенту Чили Себастьяну Пинера пришлось заплатить штраф в размере 3,5 тысячи долларов за нарушение масочного режима, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что Пинера сам пожаловался на себя властям после того, как в сети стала набирать популярность фотография, на которой он изображен без маски вместе с другим человеком. По данным СМИ, во время прогулки по пляжу к главе южноамериканского государства подошла незнакомая женщина и попросила сделать селфи, однако при этом никто из участников фотосъемки не надел маску.

Как уточняет «Лента.Ру», в Чили действуют строгие правила касательно соблюдения правил безопасности в публичных местах и при общении, введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Действует комендантский час. В общественных местах требуется носить маску и соблюдать дистанцию не менее метра. Нарушителям правил грозят крупные штрафы и даже тюремные сроки.

В начала эпидемии в Чили зафиксировано более 580 тысяч случаев заражения коронавирусом. 552 тысячи человек выздоровели, более 16 тысяч умерли.