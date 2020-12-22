Качество ипотечного портфеля банков больших опасений не вызывает, но беспокоит рост просрочки, сообщил в минувший понедельник Центробанк РФ, данные которого приводит Reuters.

«Отдельные индикаторы потенциальных рисков все же есть, – несколько выросла доля кредитов с низким первоначальным взносом (с 23,9% во втором квартале 2020 года до 31,7% в третьем квартале 2020 года), а также произошел существенный рост объема просроченной задолженности (на 5% за период с начала мая по конец октября)», - написал ЦБ в обзоре банковского сектора.

Всего просроченная задолженность в рознице в ноябре выросла на 1,3%, или 12,3 миллиарда рублей. Это выше чем в среднем за десять месяцев этого года.

При этом отмечается, что рост объема просрочки по ипотеке пока не отразился в относительных показателях на фоне роста кредитного портфеля.

Кроме того, по опросам крупнейших банков, ипотечный портфель в ноябре вырос на 2,7%, что чуть ниже темпов сентября-октября (около 3%). Около 30% выдач было обеспечено программой льготной ипотеки под 6,5%, в рамках которой в ноябре было предоставлено кредитов примерно на 155 миллиардов рублей, а с момента ее запуска – примерно на 875 миллиардов рублей.

Центробанк призывал не продлевать программу льготной ипотеки во избежание формирования пузыря на рынке недвижимости.

«При сохранении текущих темпов по итогам 2020 года рост ипотечного портфеля может превысить показатель прошлого года (за 2019 год – около 20%, с исключением влияния секьюритизаций)», - сказано в регуляторе банка.

Ранее ЦБ РФ сообщил, что может рассмотреть вопрос об ужесточении макропруденциальных мер по ипотечным кредитам в случае дальнейшего ухудшения стандартов кредитования и/или продолжительного ускоренного роста цен на недвижимость.

По данным Центробанка, в январе-октябре 2020 года российские банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 3, 244 триллиона рублей, что на 45,3% превышает показатель за аналогичный период 2019 года. Так, количество предоставленных кредитов увеличилось на 30,2%.