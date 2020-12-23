Глава министерства здравоохранения самопровозглашенной ЛНР Наталья Пащенко устроила свою дочь Софию на учебу во Франции и приобрела квартиру в новостройке в Ирпене под Киевом, пишет издание «Фокус» и другие СМИ со ссылкой на Telegram-каналы, освещающие события в Отдельных районах Луганской области (территория на данный момент контролируется пророссийскими боевиками).

Врач-кардиолог Наталья Пащенко до осени 2016 года жила в подконтрольном Киеву Северодонецке, куда перебралась в 2014 году из охваченного войной Луганска. Вернувшись в Луганск, Пащенко приобрела квартиру – но в другом городе. По данным СМИ, в 2016 году она стала обладательницей двухкомнатной квартиры в новостройке в городе сблиз украинской столицы.

Интерес общественности привлек и тот факт, что дочь Пащенко София Бука живет на две страны – одной из них является Франция, где девушка проходит обучение в Университете Гренобля. До этого Бука получала образования в Киеве.

Фотографии девушки, снятые в Париже, привлекли внимание украинских пользователей соцсетей. На данный момент дочь Пащенко находится в Луганске на карантине, но журналисты сомневаются, что город станет ее постоянным местом жительства.

Ранее журналисты писали о том, что две дочери главы МВД самопровозглашенной ЛНР Игоря Корнета учатся в Харьковской юракадемии им. Ярослава Мудрого и самарской гимназии. Старшая дочь Корнета удалила свои страницы в социальных сетях и перестала посещать вуз после волны осуждений, вызванных ее фотографиями с дорогостоящих курортов.

Также СМИ сообщали, что дети мэра-сепаратиста города Стаханов Сергея Жевлакова получили гражданство США. Молодые люди – завсегдатаи дорогих бутиков и баров Киева и обладатели дорогого автопарка.