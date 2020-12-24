ПОЛИТИКА
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ФСБ России приобрела яхту за 70 млн рублей для государственных нужд
Войсковая часть ФСБ № 55056 купила яхту за 70,75 млн рублей. Это не первое дорогостоящее приобретение спецслужб: ранее чекисты обзаводились катерами, автомобилями Mercedes и зажимами для галстуков за 2,1 млн рублей
ФСБ России приобрела яхту за 70 млн рублей для государственных нужд
Фото: сайт компании NorthSilver / Others
24 декабря 2020 г.

Войсковая часть Федеральной службы безопасности (ФСБ) России № 55056, ответственная за материально-техническое обеспечение, приобрела яхту NorthSilver 1440 за 70,75 миллионов рублей, пишет «МБХ медиа» со ссылкой на сайт госзакупок.

В описании к закупке указывается только то, что плавучее средство купили «для обеспечения государственных нужд в 2020 году». Обоснование и техническое задание отсутствуют, так как аукцион проходил в закрытом режиме.

На сайте производителя судна, базирующегося в Санкт-Петербурге, сообщается, что модель экспедиционной яхты NorthSilver 1440 подходит для решения любого рода задач. Ее длина составляет 14,4 метра, ширина – 3,94 метра, вместимость – 10 человек. В модели предусмотрены две каюты на шесть спальных мест, душевая кабина и два гальюна.

Аукцион первоначально планировали провести 26 августа 2020 года, но 20 числа – в день отравления политика Алексея Навального – его перенесли на 4 сентября. На данный момент статус закупки обозначен как «определение поставщика завершено».

Управление ФСБ по материально-техническому обеспечению не в первый раз проводит скандальные госзакупки. Ранее подразделение спецслужбы покупало скутер Suzuki за полмиллиона рублей, патрульный катер со стереосистемой, ЖК-телевизором, подсветкой кровати и тонированными стеклами за 22 миллиона рублей, автомобили Mercedes стоимостью пять-шесть миллионов рублей и зажимы для галстуков за 2,1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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