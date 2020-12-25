Крупная сумма наличных исчезла из кабинета ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента (ВФД) МИД Натальи Агальцовой. Пропажу обнаружили 19 декабря 2019-го, когда женщина должна была передать деньги в банк.

Агальцова получила 1,5 миллиона долларов из посольства РФ в Иране, полученные за консульские услуги. Отправить сумму денежным переводом дипломаты не могли из-за санкций США, поэтому средства были отправлены в Россию дипломатической почтой – в коробке из-под водки марки «Абсолют», отмечает РЕН-ТВ.

В день передачи денег в банк Агальцова позвонила начальнице и сказала, что заболела и приедет на работу позже. Когда же ее кабинет в конце концов вскрыли, то обнаружили инкассаторскую сумку, только наполовину наполненную наличными. Оказалось, что в ней не достает порядка 1,066 миллиона долларов. При этом во время ревизии, которая была проведена 16 декабря, все деньги были на месте. На записях с камер наблюдения было видно, как накануне новой проверки эксперт вышла из своего кабинета с двумя «объемными» пакетами.

На следующий день правоохранительные органы задержали Агальцову и ее сожителя, Василия Маковоза. По ее словам, в день получения посылки она не стала проверять ее содержимое, а когда ей велели сдать деньги в банк, то обнаружила в коробке недостачу. Женщина рассказала, что верхний ряд купюр был номиналом в 100 долларов, все остальные – в один.

По версии Агальцовой, запаниковав, она решила покрыть недостачу частично за счет денег из кассы, а также частично за счет собственных сбережений в 200 тысяч долларов и кредита в три миллиона рублей. Когда женщина поняла, что ничего не выйдет, то решила покончить с собой, однако попытка оказалась неудачной, утверждает сотрудница МИД.

Сожитель, подозреваемый в краже, заявил, что 18 декабря Агальцова приехала на дачу и со словами «у меня проблемы на работе» выложила на стол пачку денег, которые надо отдать на хранение соседу по даче. Сама Агальцова утверждала, что передала соседу 200 тысяч долларов, однако полиция нашла у него только 149 тысяч долларов.

Василия Маковоза отпустили из полиции без предъявления обвинений, так как он перешел из подозреваемых в статус свидетеля. По словам мужчины, он не догадывался о происхождении денег, которые ему показала Агальцова, и думал, что это ее сбережения.

Сейчас Наталья Агальцова обвиняется в растрате: сначала она находилась под стражей, затем ее перевели под домашний арест, а потом под подписку о невыезде. Однако установить, где находятся деньги, украденные из МИД России, до сих пор не удалось. Проверка на детекторе лжи показала, что обвиняемая знает, где они находятся, сообщает РЕН ТВ. «Следствие по данному делу завершено. Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд», – заявили в МИД.