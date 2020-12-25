Совладелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин в очередной раз возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes, оставив позади Владимира Потанина, о чем свидетельствуют данные Forbes Real Time. Состояние предпринимателя с 23 декабря увеличилось на 187 миллионов долларов, тем самым достигнув 26,1 миллиарда долларов.

Бизнесмен вернул себе первую строчку рейтинга благодаря росту стоимости акций группы НЛМК на этой неделе: 21 декабря они торговались за 210 руб. за штуку, а 25 декабря к 13:00 мск – за 221,34 руб.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового агентства АКРА Максим Худалов в своем комментарии для Forbes объяснил, что рост акций связан с подорожанием стали, причиной которого стали дефицит лома и руды в мире из-за коронавирусных ограничений. «Цены на горячекатаный плоский прокат уже приближаются к 700 долларам за тонну, в конце года цены внутреннего рынка подскочили до 60 000 рублей за тонну арматуры, что и провоцирует рост цен на сталь», – сказал Худалов. По словам эксперта, цены обязательно скорректируются во второй половине 2021 года, но они по прежнему останутся на приемлемом для НЛМК уровне.

Владимир Лисин лишил первенства владельца «Норникеля» Владимира Потанина. Его состояние за один день (24 декабря) сократилось на 351 миллионов долларов и составило 26 миллиардов долларов. Акции «Норникеля» значительно подешевели на этой неделе. Сейчас одна бумага стоит 23 256 рублей. В сентябре 2020 года Потанин уже уступал лидерство Лисину, однако смог вернуть его себе.

Третье место в списке богатейших россиян занимает совладелец «Новатэк» Леонид Михельсон с состоянием в 22,8 миллиардов долларов. В Топ-10 богатейших бизнесменов также вошли Алексей Мордашов и семья («Северсталь»), Сулейман Керимов и семья («Полюс»), Геннадий Тимченко (НОВАТЭК, СИБУР), Вагит Алекперов (ЛУКОЙЛ), Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон»), Михаил Фридман («Альфа-групп») и Андрей Мельниченко («Еврохим», СУЭК).