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Суд присяжных признал Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве 8 сослуживцев
Однако защите удалось доказать, что причиной трагедии стали угрозы и издевательства военных. Срочник получит до 20 лет лишения свободы
Суд присяжных признал Рамиля Шамсутдинова виновным в убийстве 8 сослуживцев
Фото: РИА Новости / Others
28 декабря 2020 г.

Суд присяжных в Чите единогласно признал виновным рядового Рамиля Шамсутдинова, который в октябре 2019 года открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае, сообщаютРИА Новости. Тогда погибло восемь человек, ранения получили двое. В своем вердикте присяжные уточнили: Шамсутдинов заслуживает снисхождения и сокращения максимально возможного срока. Защите обвиняемого удалось доказать, что истинной причиной трагедии стали систематические издевательства со стороны военнослужащих старшего призыва и офицеров. Сторона обвинения добивалась для него пожизненного заключения.

Итоговый приговор будет вынесен Вторым восточным окружным военным судом в Чите до конца года. Однако, как пояснил СМИ глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, с учетом решения присяжных судья может назначить Шамсутдинову не более двух третей максимального срока наказания по его статье, то есть не более 13 лет 4 месяцев. Пожизненное лишение свободы ему теперь не грозит. Судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза каких-либо психических отклонений у подсудимого не выявила. В своем последнем слове на заседании 22 декабря Рамиль Шамсутдинов раскаялся в содеянном.

Трагедия произошла 25 октября 2019 года в воинской части в поселке Горный Забайкальского края. Рядовой Шамсутдинов с автоматом АК-74М при сдаче караула расстрелял сослуживцев, целясь им в голову, грудь и спину. Министерство обороны заявило, что причиной ЧП стал нервный срыв срочника, вызванный личными обстоятельствами. Сам обвиняемый говорил, что ему угрожали изнасилованием и тем, что «утопят в туалете».

Следователи установили, что в воинской части в Горном имели место неуставные отношения между сослуживцами и оказание физического воздействия на военнослужащих, в том числе и на Шамсутдинова. По факту нарушения было возбуждено уголовное дело, по которому Рамиль проходил потерпевшим. В марте 2020 года суд приговорил к двум годам условно Руслана Мухатова, систематически издевавшегося над Шамсутдиновым и его сослуживцами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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