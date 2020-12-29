Каждый год на протяжении вот уже двадцати лет одна из самых авторитетных украинских социологических служб – Центр Разумкова проводит специальный опрос, посвященный вопросам веры и религии. Ценность постоянных опросов состоит в том, что благодаря им можно не только зафиксировать существующую на поточный год ситуацию, но и проследить динамику изменений, увидеть, как развивалась ситуация и иметь основания для прогноза в будущем.

Также факты, полученные и отслеженные в динамике, являются куда более основательными. Ведь при единичном опросе при желании неудобный факт можно списать на ошибку выборки или неточность в формулировке. Но если ответ на один и тот же вопрос на протяжении десяти лет не меняется, то это дает повод считать, что все-таки результат опроса отражает реальную картину происходящего.

Кроме Центра Разумкова в разные годы опросы проводили группа «Рейтинг», Киевский международный институт социологии и фирма «Социс». Все они показывали результаты, подобные данным Центра Разумкова, с различием в рамках погрешности. То есть фактически четыре ведущие социологические службы показывают один и тот же результат, что увеличивает вероятность достоверности данных.

Как себя идентифицируют

Так, в Украине в среднем две трети граждан являются верующими. Были различные колебания данной величины. Самый низкий уровень был зафиксирован в 2000 г., спустя 9 лет после падения атеистического СССР – 57,8%. Самый высокий уровень религиозности наблюдался в 2014 г. на фоне кризиса государственности, аннексии Крыма и начала войны на Донбассе – 76%.

В переломные моменты истории люди испытывают необходимость в сверхъестественном. В иные годы этот показатель колебался в районе 66-71%, т.е. был достаточно стабильным как для такого общего вопроса. Около 12-13% тех, кто колеблется между верой и неверием, и порядка 8% неверующих и убежденных атеистов.

Среди конфессий доминирует православие, с ним себя идентифицирует около двух третей населения, но в последние годы этот показатель стал постепенно снижаться – с 67,3% в 2018 г. до 62,3% в 2020 году. На втором месте греко-католики. К этой конфессии принадлежит почти каждый десятый. И эта группа постепенно растет – с 5,7% в 2013 г. до 9,6% в 2020 году. Кроме того, опросы в рамках погрешности фиксируют представителей римско-католической церкви – 1,2%, протестантизма – 1,5%, ислама – 0,5% и иудаизма – 0,1%. Также социологи выделяют отдельную и достаточно большую группу – «просто христиане» – 8-9% и еще около 15% респондентов не относят себя ни к одной из религиозных традиций.

В свою очередь среди православных лидерство, начиная с 2010 г., удерживал Киевский патриархат, который после Объединительного собора и получения Томоса об автокефалии вошел в состав Православной Церкви Украины. С 2019 г. на первом месте по количеству верующих находится именно ПЦУ. В этом году с ней ассоциирует себя каждый пятый украинец. На втором месте находится церковь Московского патриархата – 13,6% и еще полпроцента – другие православные церкви.

В этот список входят верующие, которые поддерживают опального патриарха Филарета и считают себя последователями Киевского патриархата, хотя такового ни юридически, ни канонически больше не существует. Кроме того, сюда же включается небольшая румынская диаспора в Украине, которая может идентифицировать себя с церковным Бухарестом.

Помимо этого среди православных есть группа «просто православные», которые никак не идентифицируют себя ни с одной из церковных юрисдикций. И среди православных это самая большая общность людей – 26,8% опрошенных.

Куда ходят

Но данные социологических опросов очень часто существенно отличаются от данных государственной статистики по количеству зарегистрированных религиозных организаций. По состоянию на 1 января 2020 г. в Украине было зарегистрировано более 35 тысяч религиозных организаций.

Так вот, если, согласно опросам, лидером является ПЦУ, а УПЦ МП лишь на втором месте, то, согласно данным статистики, на первом месте именно Московский патриархат – более 12 тысяч общин, а в ПЦУ около 7 тысяч. У греко-католиков 3900 и еще 900 у римо-католиков.

Но как такое может быть? Почему так разнятся данные социологии и статистики? Тут есть несколько объяснений.

Во-первых, количественные данные приходов УПЦ МП отчасти искусственно увеличены. Да, скорее всего, у них больше храмов, чем у ПЦУ, но вряд ли аж целых 12 тысяч. Дело в том, что в своих базовых регионах, а это Юг и Восток Украины, УПЦ МП закрепилась благодаря административной поддержке местных элит. Таким образом они открыли молитвенные комнаты при управлении полиции, СБУ, военных частях, тюрьмах, больницах, университетах и даже железнодорожных депо. И понятно, что часовня в депо или при университете посещается небольшим количеством людей, но по документам она равна любой другой религиозной организации или, например, огромному собору в массивном спальном районе. Т.е. количество зарегистрированных в реестре общин еще не означает, что за каждой формальной организацией стоит мощная община верующих и большой храм.

Во-вторых, люди очень часто точно не знают в какой достоверно храм они ходят. Ведь названия юрисдикций очень похожи: «Украинская Православная Церковь» и «Православная Церковь Украины». К тому же общий обряд и внешнее убранство. Человек может посещать церковь Московского патриархата и думать, что он ходит в «украинскую церковь», ведь на табличке написано «Украинская православная церковь», по документам это официальное название Московского патриархата в Украине.

Эта проблема и неразбериха с названиями давно известна экспертам-религиоведам. Прошлый состав Верховной Рады даже принял соответствующий закон о том, что церковь, руководящий центр которой находится в стране-агрессоре (так в законодательном поле Украины называют Россию), должна поменять свое официальное название и добавить аффилиацию со страной-агрессором. Но с приходом к власти Владимира Зеленского реализация данного закона откровенно забуксовала. Сейчас закон уже долгое время «лежит» в Конституционном суде и его будущее пока неизвестно. Но в церкви Московского патриархата все равно отказываются исполнять действующий сегодня закон.

В-третьих, кроме верующих Московского патриархата и ПЦУ, в поле внимания социологов появляется «черная лошадка», это группа «просто православные». Они составляют самую большую группу, но достоверно неизвестно, в какие храмы они ходят. Вернее так – в целом две трети «просто православных» никуда и так не ходят, кроме как по большим праздникам. Территориально они больше распространены как раз-таки на Юге и Востоке Украине – в базовом регионе УПЦ МП.

Моя гипотеза состоит в следующем. УПЦ МП имеет большое количество религиозной инфраструктуры – храмов, часовен, молитвенных комнат и так далее. Но из-за пророссийской политической позиции ее руководства количество верующих, которые идентифицируют себя с этой церковью, постоянно снижается – с 23,6% в 2010 году до 13,6% в 2020.

В то же время есть большая масса не очень церковных людей, которые называют себя «просто православные» и ходят в храм лишь по большим праздникам, не очень интересуются религиозной политикой и не следят за церковными скандалами. Живут такие люди в регионах, где большинство храмов именно УПЦ МП, вот туда они и приходят по праздникам, но без четкой привязанности именно к этой церковной юрисдикции.

Вот и получается, что, по опросам, эти люди себя называют «просто православными», но ходят в храмы Московского патриархата. Именно поэтому в последнем делают вывод о том, что они самая большая церковь Украины.

Религиозный ландшафт

Галичина

На самом же деле религиозная карта Украины весьма и весьма разнообразна. Есть несколько субрегионов со своими историческими, этническими и религиозными особенностями. Начнем с Галичины (Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области), поскольку это самый яркий с религиозной точки зрения регион. Тут, в отличие от всей остальной Украины, доминируют как по статистике, так и по социологии не православные, а греко-католики. Галичина – это базовый регион для Украинской Греко-католической церкви.

Тут насчитывается 3053 греко-католические общины, это 87,5% от всех общин УГКЦ. Среди православного меньшинства доминирует ПЦУ – 1968 общин. Московский патриархат в «бандеровском» регионе имеет аж 184 общины. В основном за счет севера Тернопольской области, который исторически относится к Волыни, а не Галичине. Кроме того, тут еще 259 общин римо-католической церкви.

Волынь

На Волыни исторически были сильны позиции православных. Условное лидерство тут удерживает Московский патриархат – 1170 общин. Ему в спину «дышит» ПЦУ – 956 приходов. Традиционно на Волыни также были сильны позиции протестантов. Совокупно баптисты, пятидесятники и адвентисты тут имеют 846 общин. А для пятидесятников это и вовсе ключевой регион, тут располагается до трети всех их приходов.

Закарпатье

Достаточно необычным регионом является Закарпатье (Закарпатская область). В силу близости политических границ стран Евросоюза (Венгрии, Словакии, Польши и Румынии) и наличия естественной границы со стороны остальной части Украины – Карпатских гор, история, а главное население края достаточно пестрое. Тут есть венгерская, румынская, словацкая и ромская меньшины. В религиозном плане тут доминирует Московский патриархат, впервые в истории сюда пришедший лишь 75 лет назад. У этой церкви 624 общины.

Второй по численности является греко-католическая церковь – 446 приходов. Интересно, что местная греко-католическая епархия является автономной и подчиняется напрямую Ватикану, не входя в состав Украинской Греко-католической церкви. Уникальной локальной группой является Реформатская протестантская церковь, к которой принадлежат в основном члены венгерской общины – 113 приходов. Словацкая меньшина исповедует римо-католицизм и насчитывает 92 общины.

Уникальность Закарпатья состоит в том, что тут есть две религиозные организации сугубо локального характера, которых нет за пределами области и которые в своем официальном названии содержат названия местных топонимов: «Мукачевская греко-католическая епархия» и «Закарпатская реформатская церковь». Другой такой области в Украине нет.

Буковина

Обширная румынская диаспора есть на Буковине (Черновицкая область). Там главной конфессией является православие. Достаточно сильны позиции Московского патриархата – 427 общин. Ведь глава УПЦ МП митрополит Онуфрий ранее возглавлял Черновицкую епархию. Этнические румыны окормляются священниками Московского патриархата. Также в регионе есть несколько епархий ПЦУ с совокупным количеством в 205 приходов. Кроме того, на Буковине достаточно сильны позиции протестантов, как и на Волыни. Совокупно баптисты, пятидесятники и адвентисты тут имеют 470 общин.

Исторические предпосылки

Другие регионы Украины не столь религиозно разнообразны. К тому же они значительно сильнее секуляризированы и роль религии там существенно ниже. Это проявляется и в количестве людей, считающих себя верующими, и в практикующих, и в поддерживающих церковь материально и доверяющих священникам. Наблюдается разительный контраст между жителями Востока и Запада Украины. И этому есть несколько объяснений.

Во-первых, территории Галичины, Волыни, Закарпатья и Буковины в межвоенный период не входили в состав Советской Украины, а были под властью Польши, Чехословакии и Румынии. Там не было насильственной атеизации, религиозных гонений и сталинских репрессий. Религиозная жизнь не была выкорчевана на корню, а развивалась своим чередом. Богоборческая машина советов пришла туда на двадцать лет позже и уже не с тем запалом.

Во-вторых, эти регионы были значительно меньше русифицированы, а религиозная составляющая часто ассоциировалась с национальной украинской идеей, по крайней мере, на Галичине. Поэтому роль церкви была высокой не только в духовной сфере, но и в национально-патриотическом воспитании. В противовес государственному атеизму СССР.

В-третьих, это преимущественно аграрные регионы, в отличие от промышленного Донбасса. Аграрии чаще более религиозны, чем промышленники. Дело в том, что сельское хозяйство зависит от большого количества переменных (погодных условий, нашествия насекомых и т.д.), не зависящих от воли человека. Промышленность же менее подвержена переменным условиям. Человеку легче просчитывать, он архитектор, он пользователь недр земли и зачастую думает, что сам хозяин жизни. Это дополнительный фактор, в добавок к предыдущим, который объясняет различия в религиозных настроениях Запада и Востока Украины.