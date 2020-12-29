Министр торговли Турции Рухсан Пекджан и посол Великобритании в республике Доминик Чилкотт подписали соглашение о свободной торговле между странами во вторник, 29 декабря.

«Соглашение о свободной торговле с Великобританией станет залогом будущего экономического сотрудничества между двумя странами. Мы рады, что мы выполняем обещания, которые мы давали представителям турецкого и британского бизнеса», – сказала Пекджан.

По ее словам, данное соглашение станет знаковым событием в отношениях двух государств, оно вступит в силу 1 января 2021 года и будет касаться всех видов промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал соглашение о свободной торговле с Великобританией «самым важным после соглашения о Таможенном союзе c ЕС». Турецкий лидер выразил уверенность, что документ «положит начало новой эре», принеся пользу интересам обеих стран.

Необходимость такого соглашения, пишетТАСС, связана с выходом Великобритании из ЕС (Brexit), с которым у Турции есть договоренности о создании таможенного союза. С 2017 года Брюссель и Лондон вели переговоры об отношениях после Brexit, в течение которых на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. 24 декабря ЕС и Великобритания достигли договоренностей о взаимоотношениях после окончания переходного периода 31 декабря.