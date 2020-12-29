Американская полиция прикладывает все усилия для того, чтобы расследовать убийства, число которых возрастает, однако этому препятствуют распространение новой коронавирусной инфекции и протесты движения Black Lives Matter, – пишет WSJ. За первые 11 месяцев 2020 года количество убийств в 10 крупнейших полицейских управлениях страны увеличилось почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Показатель раскрываемости дел в девяти департаментах, предоставивших данные, снизился в среднем на семь процентных пунктов – до 59%. По словам некоторых полицейских, внезапный рост числа убийств по всей стране, который является первым подобным всплеском с начала 1990-х годов, потряс детективов. Ко всему прочему, ситуацию усугубляет коронавирус и соблюдение дистанции, которые ограничивают возможность проведения личных допросов и обследования места происшествия. Ношение масок, которое теперь ни у кого не вызывает подозрений, также помогает преступникам скрыться от камер наблюдения и ускользнуть от ареста. Во время первой волны пандемии коронавируса, когда еще соблюдался строгий режим самоизоляции, произошел резкий рост числа убийств, связанных с домашним насилием. Но во вторую половину года убийства чаще случались в ходе перестрелок между локальными бандами. Другим фактором, осложнившим работу полиции США и подорвавшим доверие к ней, стали протесты общественного движения Black Lives Matter, направленные в том числе против блюстителей правопорядка. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в этом году свидетели стали менее охотно идти на сотрудничество и делиться показаниями. «Вдобавок к гражданским беспорядкам идет коронавирус, и тут я, к сожалению, почувствовал, что 2020 год – это совершенная встряска», – сказал Брендан Динихан, начальник детективного отдела полицейского управления Чикаго. Количество убийств в Чикаго на 55% выше, чем в прошлом году, а уровень раскрываемости снизился на шесть процентных пунктов – до 46%. Бандитское насилие, извечная проблема штата, является главной причиной роста статистики, и эти дела трудно раскрыть из-за отсутствия свидетелей, которые готовы сотрудничать, отметил Динихан. В Техасе детективы из подразделения по расследованию убийств весной этого года были вынуждены уйти на карантин в связи с заражением COVID-19. Это значительно повлияло на скорость расследования убийств в штате. По состоянию на 4 декабря 2020 года в крупнейшем городе США Хьюстоне за год было совершено 380 убийств – по сравнению с 256 за тот же период в 2019 году. Между тем, уровень раскрываемости упал примерно до 45% с 56%. Полицейские отмечают, что причины роста количества убийств в 2020 году будут изучаться несколько лет. По их мнению, во всем виноваты психологический стресс, в котором оказалось население из-за пандемии, а также тот факт, что в нескольких штатах заключенных выпустили на свободу, чтобы защитить их от COVID-19.