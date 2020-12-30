Правительство РФ присудило десять журналистских премий размером в один миллион рублей каждая, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В том числе премию за личный вклад в развитие СМИ получила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.

Среди других журналистов, чьи заслуги были отмечены российским правительством, – ведущий телеканала «Россия» Александр Сладков, премированный «за вклад в развитие репортерской деятельности и военной журналистики», а также корреспонденты «Комсомольской правды» Александр Коц и Дмитрий Стешин. Сотрудники «Московского комсомольца» – гендиректор издания Павел Гусев, первый замглавреда газеты Петр Спектор, обозреватель Михаил Ростовский и главный художник Алексей Меринов – были удостоены награды «за актуальность и достоверность публикуемой информации».

Примечательно, что большинство из десяти премий, присужденных правительством, получили сотрудники медиа, которые контролируются государственными структурами.

В сентябре 2020 года издание The Insider обнародовало данные о размере заработка Маргариты Симоньян: по данным журналистов, ее официальная зарплата в МИА «Россия сегодня» составляет 20,4 миллиона рублей, в АНО «ТВ-Новости» (юрлицо Russia Today) – 16 миллионов в год. Таким образом, доход Симоньян без учета схем с производством «Международной пилорамы» достигает 36,4 миллиона рублей.

В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выяснил, что за последние три года Симоньян, а также ее муж Тигран Кеосаян и их родственники в целом получили на личные банковские счета по контрактам с госструктурами и миллиардером Виктором Вексельбергом почти 720 миллионов рублей. Согласно выводам авторов расследования, деньги Симоньян и ее семье перечисляли телеканал НТВ, авиакомпания «Аэрофлот», оргкомитет чемпионата мира по футболу 2018 года и другие структуры.