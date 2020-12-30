Йеменский конфликт эксперты обычно называют «периферийным», находящимся в тени сирийского и ливийского, которым уделяется гораздо больше внимания. Между тем в этой стране происходит гуманитарная катастрофа, масштабы которой пока еще до конца не ясны. Согласно отчету ООН, обнародованному 1 декабря, конфликт унес жизни 233 тыс человек.

Указывается, что около 100 тыс – это жертвы непосредственно военных операций, а 133 тыс – умершие от сопутствующих факторов, таких как голод и отсутствие медицинских услуг. Можно предположить, что это сильно заниженные данные, так как далеко не все трагические случаи попадают в статистику, которую ведет ООН, а альтернативных источников информации, таких как НПО, которые активно работают, например, в Сирии в Йемене нет.

Корни нынешнего кровавого конфликта следует искать в событиях «арабской весны», которая затронула и Йемен. Тогда в 2011 году в стране начались масштабные выступления против тогдашнего главы государства президента Али Абдаллы Салеха, правившего с 1978 года. Показательно, что «арабская весна» в Йемене не вписывается в часто муссируемые представления о том, что за революционными событиями в арабском мире стоят США и страны Запада. Так, одним из основных ее участников стали хуситы из зейдитского движения «Ансар Аллах», которые выступали с антизападных и прежде всего антиамериканских позиций и, наоборот, часто обвинялись в связях с Ираном.

Импульс революционному процессу в Йемене придали события в провинции Саада в январе 2011 года, где после демонстрации начались боестолкновения между хуситами, которые поддержали протестующих, и силами безопасности Салеха во главе с Усманом Муджали. Но вместо очередной «хуситской войны», а до того момента их было шесть, протесты распространялись на всю страну, найдя поддержку у многих йеменцев.

После изгнания хуситами сторонников Салеха из Саады антиправительственные выступления вспыхнули и в соседних регионах – Джауф и Мариб, где хуситы действовали совместно с партией «аль-Ислах», в состав которой входят йеменские «братья-мусульмане». Наконец выступления и демонстрации перекидываются и на столицу страны – Сану, где хуситы создали объединение «Шабаб ас-Сумуд», к которому присоединились многие жители столицы. Но судьбу революции решил административный ресурс в лице Али Мохсена аль-Ахмара – свободного брата президента Салеха, командующего 1-й бронетанковой дивизией и по совместительству одного из негласных лидеров «аль-Ислах», чей ультиматум подтолкнул президента к решению уйти со своего поста.

Тем не менее, Салех не собирался отказываться от власти. Его отставка была лишь тактическим ходом. Он передал полномочия своему заместителю по партии ВНК и вице-президенту Мансуру Хади, который также стал и единственным кандидатом на президентских выборах в Йемене в феврале 2012 года. Таким образом, Хади должен был лишь «подержать» президентское кресло до следующих выборов, которые планировалось провести через два года. На них главным и единственным кандидатом должен был бы выступить либо сам Салех, либо его сын.

Однако Хади достаточно быстро попал под влияние Саудовской Аравии и стал постепенно дистанцироваться от Салеха, заручившись поддержкой Эр-Рияда, который подогревал в нем властные амбиции. На тот момент у КСА в Йемене было две главные цели.

Во-первых, не допустить возвращения к власти опытного и самостоятельного Салеха, чтобы было легче управлять Йеменом и проводить свои интересы через зависимого от КСА Хади. И во-вторых, подавить возвысившихся по итогам революции «Аль-Ислах». Таким образом, естественными союзниками Хади и КСА становились хуситы, которые также сыграли важную роль в революционных событиях. Следует отметить, что Салех ас-Самад – один из лидеров «Ансар Аллах» – был политическим советником президента Хади.

Саудовская Аравия пыталась использовать хуситов для подавления «Аль-Ислах» и, по некоторым данным, на встрече, проходившей в Лондоне, достигла с движением «Ансар Аллах» определенных договоренностей на этот счет. Однако в ход событий вмешался Салех, который понимал, что его пытаются лишить власти и влияния (в том числе путем переноса сроков президентских выборов и попыток выдвинуть против него обвинения). Экс-президент сам заключил сделку с хуситами, которые вместо нападений на офисы «Аль-Ислах» в йеменских городах вошли в Сану, куда их без боя пропустили части Республиканской гвардии, сохранявшие верность Салеху.

Хади подал в отставку, но 21 февраля 2015 года бежал из Саны сперва в Аден, а затем через Оман в Саудовскую Аравию и отказался от своего решения покинуть президентский пост. После чего Саудовская Аравия начала военную интервенцию в Йемене. Главным союзником КСА в этой операции стали ОАЭ.

Важно отметить, что побег Хади из Саны, по всей видимости инициированный Саудовской Аравией, состоялся тогда, когда стороны были близки к заключению политического соглашения. Однако КСА хотела единолично управлять Йеменом через своего ставленника. По словамДжамала Беномара, бывшего представителя ООН в Йемене, Хади отверг любое ограничение своих полномочий. Тем не менее, поиск компромисса продолжался до тех пор, пока Хади не призвал к вмешательству Саудовскую Аравию. Затем бомбардировки Саудовской Аравии и ОАЭ окончательно разрушили процесс, осуществляемый при посредничестве ООН.

Абу-Даби и Эр-Рияд, начав военную интервенцию в Йемене, сформировали «антихуситскую коалицию», в которую вошли и многие иные арабские страны, но сделали ставки на разных внутрийеменских игроков. Саудовская Аравия вскоре убедилась, что сил местных салафитов и племен Мариба недостаточно, чтобы противостоять хуситам, поэтому у королевства не было другого выбора, как обратиться за поддержкой к своим противникам из «Аль-Ислах», на которых и стал опираться президент Хади.

В свою очередь ОАЭ, считая «Аль-Ислах» такой же враждебной силой, как и «Ансар Аллах», установили тесные связи с южно-йеменскими сепаратистами из «Южного сопротивления» («Хирак»).

Хуситы же пользовались определенной поддержкой Ирана, получая от него ограниченные партии вооружений, которые, однако, не могли оказать существенного влияния на ход боевых действий, и «Ансар Аллах» на протяжении всей войны был вынужден рассчитывать только на внутренние ресурсы.

Отношения Ирана и «Ансар Аллах» хотя и носят союзнический характер, но не имеют стратегической основы и в случае прекращения боевых действий и сохранения «Ансар Аллах» в качестве легальной политической силы в Йемене заинтересованность хуситов в связях с Тегераном значительно снизится.

«Ансар Аллах», несмотря на позаимствованную у Ирана «революционную риторику», остается сугубо йеменским движением, чьи планы также не выходят за границы страны. Арабский национализм – неотъемлемая частью идеологии хуситов, для которых ответвление шиизма – зейдизм также является «истинным, арабским шиизмом» и, по сути, йеменской национальной религией, а сами зейдиты – «спасенной общиной». Эти тезисы проходят красной нитью через все проповеди основателя и идеолога движения «Ансар Аллах» Хуссейна аль-Хути, погибшего в войне с Салехом в 2004 году.

Идеология и догматика движения «Ансар Аллах» определяется не иранским влиянием, а особенностями традиционного для Йемена учения зейдитов – хадавитов, последователей религиозно-правовой школы первого зейдитского имама Йемена Аль-Хади, правившего в 10 веке. Именно с этого периода и возникают противоречия между йеменскими зейдитами и суннитскими халифами и правителями, которые пытались установить собственную власть над этой страной, управляемой независимыми имамами.

Хуссейн аль-Хути оживил традиционную для Йемена хадавитскую зейдитскую традицию, которая после революции 1962 года, уничтожившей зейдитский имамат, была в глубоком упадке, а вместо нее за зейдизм выдавались учения различных религиозных реформаторов, таких как Мухаммад аль-Шаукани.

Противоречиями хадавитской школы зейдизма с суннизмом часто пользуется и саудовская пропаганда, которая те или иные взгляды хуситов, идущие вразрез с суннитскими, представляет как заимствованные от иранских шиитов-двунадесятников и как доказательство идеологического влияния Тегерана. Вместе с тем, эти доктрины всегда были присущи йеменским зейдитам-хадавитам, у которых также существуют непреодолимые доктринальные разногласия и с шиитами-двунадесятниками, например, в вопросах имамата и сущности первых шиитских имамов.

До конца 2017 года хуситы выступали в союзе с Салехом и просалеховской фракцией ВНК. Однако после конфликта между ВНК и хуситами в конце 2017 года Салех был убит, многие его сторонники во главе с племянником Тариком Салехом перешли на сторону КСА и ОАЭ. Именно этот фактор и позволил силам коалиции добиться ряда успехов, в том числе выиграть битву за Ходейда в 2018 году, фактически отрезав хуситов от моря, усугубив и без того тяжелую гуманитарную обстановку в стране.

Тем не менее, «Ансар Аллах» по-прежнему пользуется поддержкой не только зейдитов, но и суннитов-шафиитов Йемена, например, проживающих в Тихаме. В целом же хуситы отошли от позиции религиозной организации и превратили «Ансар Аллах» в общейеменское движение, в котором представлены все йеменские конфессиональные группы и племена. Это способствовало тому, что в 2020 году «Ансар Аллах» смог вновь перейти к активным наступательным операциям, взяв под контроль большую часть провинции Мариб.

Успехи наступления хуситов в Йемене также стали и прямым следствием вывода из страны контингента ОАЭ и значительного сокращения числа суданских военных. В связи с этим Саудовская Аравия и ее йеменские союзники были вынуждены перейти к обороне, уступив хуситам многие районы. Коалиция КСА и ОАЭ оказалась непрочной, не способной вести войну на два фронта, поддерживая одновременно и антихуситскую операцию и действия своего ставленника Хафтара в Ливии.

На поддержку последнего и переориентировались ОАЭ, посчитав, что все свои задачи в Йемене они уже решили, закрепившись на юге страны и создав лояльное себе правительство Южного Йемена – Южный переходный совет, выступающий с сепаратистских позиций и находящийся в перманентном конфликте с просаудовским правительством Хади.

Таким образом, усилий одной Саудовской Аравии в Йемене явно недостаточно. Скорее всего, в Эр-Рияде готовы закончить йеменскую войну путем переговоров с хуситами и будут пытаться вернуться к ситуации начала февраля – марта 2015 года, когда три крупнейшие силы Йемена – ВНК, «Ансар Аллах» и «Аль-Ислах» были близки к тому, чтобы заключить договоренности о новом правительстве, но бегство из Саны Мансура Хади, не желавшего расставаться с властью, привело к военной интервенции.

Именно в этих условиях свое решающее слово может сказать Турция, которая, хотя на первом этапе и поддерживала интервенцию в Йемене, по мере развития конфликта все дальше дистанцировалась от действий коалиции. В настоящее время, после окончательной фрагментации ВНК, ведущими игроками на йеменском поле остаются «Ансар Аллах» и «Аль-Ислах». У Анкары есть уникальная возможность выступить посредником между «аль-Ислах», с которыми у Турции всегда были тесные связи, и хуситами из «Ансар Аллах», которые также были бы расположены вести переговоры при посредничестве Турции, которая не замешана в военных преступлениях в Йемене и неоднократно осуждала их.

Кроме того, в подобном переговорном процессе важную роль может сыграть и Россия. Москва продолжает поддерживать контакты с хуситами и может поспособствовать тому, чтобы они стали более сговорчивыми и склонными к диалогу. Также российская сторона могла бы более активно работать с «Аль-Ислах», организовав межйеменские встречи на своих площадках. А российские и турецкие посреднические усилия дополняли бы друг друга.

Так или иначе, ясно одно, что все имевшиеся форматы переговоров по Йемену ведут в тупик, но, если подключатся новые внешние игроки, чей лимит доверия не исчерпан, а некоторые фигуры, которые уже изжили себя будут убраны с доски, вероятно, этот кризис может быть преодолен, а массовые убийства йеменцев остановлены.