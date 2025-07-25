ТУРЦИЯ
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Турция организует Балканскую платформу мира
В Стамбул приедут главы МИД балканских стран для обсуждения стабильности и интеграции региона
Турция организует Балканскую платформу мира
Хакан Фидан / AA
25 июля 2025 г.

26 июля в Стамбуле пройдет первая встреча Балканской платформы мира — новой инициативы Турции, направленной на укрепление диалога и устойчивого урегулирования конфликтов в регионе. Об этом сообщили дипломатические источники в Анкаре.

К главе МИД Турции Хакану Фидану на саммите присоединятся министры иностранных дел Боснии и Герцеговины, Черногории, Косово, Северной Македонии и Сербии. Также ожидается визит замминистра из Албании.

Как отметили турецкие дипломаты, платформа не заменяет существующие форматы, а дополняет их. В числе тем встречи — энергетика, цифровые коммуникации, транспорт и укрепление регионального взаимодействия. Особое внимание будет уделено «региональной ответственности» и предотвращению угроз безопасности.

По данным источников, инициатива отражает стремление Анкары к «новаторской внешней политике» и продолжает линию трехсторонних форматов Турция–Босния–Сербия и Турция–Босния–Хорватия. На полях встречи, как ожидается, Фидан также проведет отдельные двусторонние переговоры.

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