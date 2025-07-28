Международный суд ООН не спешит выносить решение о геноциде в Газе, несмотря на тысячи погибших и признаки масштабного гуманитарного кризиса. По оценке экспертов, опрошенных Guardian, окончательный вердикт может появиться не раньше 2027 года.

Изначально Израиль должен был представить свою защиту по делу, инициированному Южной Африкой, в июле. Однако суд предоставил адвокатам еще полгода. Израиль настаивал, что аргументы южноафриканской стороны оставили «неясным масштаб обвинений».

Южная Африка возразила, назвав отсрочку неприемлемой в условиях гуманитарной катастрофы. Тем не менее суд стал на сторону Израиля — теперь крайний срок подачи его позиции — январь 2026 года.

«Суд крайне осторожен. Он опасается обвинений в предвзятости и старается соблюсти все процедурные права Израиля», — пояснил доцент Университета Южной Австралии Жюльетт Макинтайр.

И Израиль воспользовался этой лазейкой, чтобы умышленно затянуть процесс на годы, отмечает газета.

С момента создания в 1945 году Международный суд известен своей медлительностью. После подачи израильской позиции процесс включает как минимум еще один обмен доводами, что может занять весь 2026 год. Если не возникнет новых задержек, слушания пройдут в 2027 году, а решение появится к концу года. Но возможны и новые отсрочки — например, если в процесс попытаются вмешаться другие страны.

В условиях острого кризиса суд все же принимал временные меры: требовал от Израиля прекратить геноцидальные действия и обеспечить гуманитарный доступ в Газу. Однако Израиль проигнорировал большинство распоряжений, а Южная Африка под давлением со стороны США не настаивала на новых санкциях. В феврале Дональд Трамп прекратил помощь Претории, назвав ее позицию в суде «расистской».

Даже если суд доберется до финального вердикта, доказать геноцид по его высоким стандартам крайне трудно: необходимы безупречные доказательства намерения уничтожить народ как таковой, без иных мотивов вроде военной операции. До сих пор ни одна страна не была признана виновной в геноциде по решению суда.

Тем не менее, все больше юристов считают, что действия Израиля в Газе преодолевают даже этот высокий порог.

«Да, суд движется медленно. Но если он признает геноцид — в этом никто не усомнится», — уточнила Макинтайр.

Однако другие эксперты предупреждают: зацикленность на слове «геноцид» может парализовать международные действия.

«Если мы ждем, пока не докажут геноцид, мы игнорируем уже очевидные преступления против человечности, которые Израиль каждый день совершает в Газе», — заключил профессор права Майкл Бекер.





