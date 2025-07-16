Британское правительство впервые признало, что Министерство обороны случайно раскрыло информацию о более чем 18 000 афганцев, работавших с британскими войсками. Из-за этого властям пришлось создать секретную программу переселения тысяч людей, которым грозила опасность возмездия со стороны талибов.

Министр обороны Джон Хили заявил во вторник в парламенте о закрытии программы переселения Afghan Response Route, в рамках которой в Великобританию прибыли 4500 афганцев. Общая стоимость программы составила около $537 млн. Еще 600 человек с семьями должны были прибыть.

«Я закрываю этот маршрут переселения, раскрываю факт утечки данных и подтверждаю, что судебный запрет был снят сегодня в полдень», — заявил Хили. Он назвал судебный запрет беспрецедентным.

Утечка произошла в 2022 году, когда неназванный чиновник Минобороны по ошибке отправил файл с личными данными афганцев за пределы официальных систем. «Этот чиновник ошибочно полагал, что отправляет данные 150 заявителей. Однако таблица фактически содержала личную информацию 18 714 афганцев», — сказал Хили, назвав это «серьезной ведомственной ошибкой».

Истинный масштаб утечки обнаружился только в августе 2023 года, когда данные девяти человек появились в социальных сетях. Предыдущее правительство сумело получить беспрецедентный судебный запрет, блокировавший любые публикации о случившемся. Однако 15 июля Высокий суд снял ограничения, заставлявшие СМИ хранить молчание.

Хили выразил «глубокую обеспокоенность отсутствием прозрачности перед общественностью и парламентом» и принес «искренние извинения» тем, чьи данные были раскрыты.

Согласно отчету, нет убедительных доказательств того, что талибы намерены проводить кампанию возмездия или что раскрытые данные побудят их действовать против афганцев, сотрудничавших с британцами.

Раскрытие информации происходит в период, когда иммиграция стала чувствительной темой в британской политике из-за всплеска легальной миграции при предыдущем правительстве и прибытия тысяч просителей убежища из Франции на небольших лодках.