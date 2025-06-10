Великобритания во вторник введет санкции против двух ультранационалистических министров Израиля за их высказывания о войне в Газе, присоединившись к Канаде, Австралии, Новой Зеландии и другим странам в противовес позиции США.

Под ограничения попадут министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич. Им будет запрещен въезд в Британию, а их активы заморозят. Санкции аналогичны тем, что введены против российских чиновников из-за войны в Украине.

Смотрич одобрял расширение поселений на Западном берегу и выступал против доставки гуманитарной помощи в Газу. Он обещал не позволить «ни зернышку пшеницы» попасть в эксклав. В прошлом месяце он заявил, что «Газа будет полностью уничтожена», а палестинцы «уедут в большом количестве в третьи страны».

Бен-Гвир выступает за замену мечети Аль-Акса в Иерусалиме синагогой и изгнание палестинцев из Газы. «Мы должны поощрять эмиграцию. Поощрять добровольную эмиграцию жителей Газы», — заявлял он. Ранее в этом году министр утверждал: «Нет необходимости доставлять помощь [в Газу]. У них [ее] достаточно».

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми ранее назвал их высказывания «чудовищными». «Мы должны назвать это тем, что это есть. Это экстремизм. Это опасно. Это отвратительно. Это чудовищно, и я осуждаю это в самых решительных выражениях», — заявил он в парламенте.

Решение британских властей ранее вызвало гневную реакцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. «Вы [европейские лидеры] не на правильной стороне человечности, и вы не на правильной стороне истории», — заявил он.

Бен-Гвир и Смотрич — влиятельные члены правящей коалиции Нетаньяху, от поддержки которых зависит хрупкое правительство Израиля. Консервативное правительство Великобритании уже готовило санкции против этих министров в прошлом году, но не успело их ввести.