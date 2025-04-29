ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Москва отвергла план Трампа по Украине
Россия требует международного — а не только американского — признания оккупированных территорий и выдвигает дополнительные условия для прекращения войны
Москва отвергла план Трампа по Украине
Белый дом сообщил, что Трамп, стремящийся заключить сделку уже на этой неделе, проявляет все большую обеспокоенность действиями как Москвы, так и Киева / Reuters
29 апреля 2025 г.

Москва отклонила предложенный Дональдом Трампом план мирного урегулирования войны в Украине, заявив, что он не предусматривает международного признания контроля Москвы над занятыми территориями. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для бразильского издания O Globo также отметил, что документ не удовлетворяет требованиям по отстранению Владимира Зеленского и ограничению вооруженных сил Украины. По словам Лаврова, признание российской суверенности над Крымом, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями является «необходимым условием».

На этом фоне Владимир Путин предложил временное прекращение огня с 8 по 11 мая в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Украина в ответ призвала к месячному перемирию для достижения устойчивого мирного соглашения. При этом в Киеве подчеркнули, что любые договоренности должны быть реальными и немедленными, а не ограничиваться символическими датами.

Белый дом сообщил, что Трамп, стремящийся заключить сделку уже на этой неделе, проявляет все большую обеспокоенность действиями как Москвы, так и Киева. Сам Трамп заявил, что сомневается в искренности намерений президента РФ Владимира Путина прекратить войну, отметив, что недавние обстрелы украинских городов ставят под вопрос готовность России к миру. Госдеп США подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, что обе стороны проявят готовность идти на уступки.

Тем временем США и Украина приблизились к заключению долгожданного соглашения о совместной разработке украинских природных ресурсов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Вашингтон отказался от первоначального требования зачесть прошлую военную помощь в счет новых договоренностей, что помогло снять одно из главных препятствий в переговорах.

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