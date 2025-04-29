Москва отклонила предложенный Дональдом Трампом план мирного урегулирования войны в Украине, заявив, что он не предусматривает международного признания контроля Москвы над занятыми территориями. Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для бразильского издания O Globo также отметил, что документ не удовлетворяет требованиям по отстранению Владимира Зеленского и ограничению вооруженных сил Украины. По словам Лаврова, признание российской суверенности над Крымом, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областями является «необходимым условием».

На этом фоне Владимир Путин предложил временное прекращение огня с 8 по 11 мая в честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Европе. Украина в ответ призвала к месячному перемирию для достижения устойчивого мирного соглашения. При этом в Киеве подчеркнули, что любые договоренности должны быть реальными и немедленными, а не ограничиваться символическими датами.

Белый дом сообщил, что Трамп, стремящийся заключить сделку уже на этой неделе, проявляет все большую обеспокоенность действиями как Москвы, так и Киева. Сам Трамп заявил, что сомневается в искренности намерений президента РФ Владимира Путина прекратить войну, отметив, что недавние обстрелы украинских городов ставят под вопрос готовность России к миру. Госдеп США подчеркнул, что переговоры возможны только при условии, что обе стороны проявят готовность идти на уступки.

Тем временем США и Украина приблизились к заключению долгожданного соглашения о совместной разработке украинских природных ресурсов. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Вашингтон отказался от первоначального требования зачесть прошлую военную помощь в счет новых договоренностей, что помогло снять одно из главных препятствий в переговорах.