Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил страны Балтии в «провокационных действиях» после того, как Эстония впервые провела боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Россия как «балтийское государство» будет отстаивать свои интересы в регионе, заявил он.

«Россия — это балтийское государство, которое намерено твердо отстаивать свои законные интересы в этом регионе. То, что многие страны занимаются там провокационными действиями, — это тоже является совершенно очевидной реальностью», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что благодаря «весьма агрессивной политике прибрежных государств Европы» Балтика превратилась в регион, «где царит атмосфера напряженности».

Комментарии прозвучали после первых испытаний HIMARS эстонскими военными, которые прошли 11 июля на острове Сааремаа. Учебные ракеты менее чем за минуту поразили морские цели на расстоянии 15 километров.

«Максимальная дальность стрельбы у этой системы во много раз больше. А что касается точности — можно сказать, что мы способны стрелять очень далеко и попадать в ведро», — сказал фельдфебель ракетно-артиллерийского подразделения Маргус Орас.

Подполковник Рауно Вийтман назвал стрельбы историческим событием: «Сегодняшняя стрельба — историческое событие. Стреляли наши резервисты, и со всеми проблемами и волнением, возникшем при первом выстреле, мы справились сами».

Эстония получила шесть установок HIMARS в апреле 2025 года, потратив на них более $200 млн — крупнейшую оборонную закупку в истории страны. Максимальная дальность стрельбы системы составляет 300 км, что потенциально позволяет поражать цели на территории Ленинградской области.

Литва и Латвия также закупили американские РСЗО на фоне войны России в Украине. Литва приобрела восемь установок, а Латвия заключила соглашение на поставку шести систем до 2027 года.