Президент России Владимир Путин предложил США прекратить войну в Украине, зафиксировав текущую линию фронта и оставив за Россией оккупированные районы. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием переговоров.

По информации издания, соответствующее предложение Путин озвучил спецпосланнику президента США Дональда Трампа Стивену Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге в начале апреля.

Путин якобы заявил, что Москва готова «отказаться от претензий» на те части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые остаются под контролем Украины. В то же время, контролируемые Россией территории должны остаться за ней.

По данным источников, Трамп стремится заключить мирное соглашение до 30 апреля, чтобы продемонстрировать успех своей миротворческой миссии в первые 100 дней на посту президента.

Издание также сообщает, что США предложили проект урегулирования, включающий признание российского суверенитета над Крымом и де-факто контроль Кремля над оккупированными территориями.

Европейские чиновники, осведомленные о содержании переговоров, предупреждают, что инициатива Путина может быть лишь «приманкой» для того, чтобы склонить США принять условия Москвы и навязать их Украине.

«На Киев сейчас оказывается сильное давление — отказаться от всего, чтобы Трамп мог заявить о победе», — приводит издание слова одного из источников.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не признает Крым частью России. По ее словам, Москва не стремится к миру и лишь «играет в игры» с предложением о перемирии.

Каллас также отметила, что Киев и его союзники ожидали от США более жесткой позиции в отношении Кремля.