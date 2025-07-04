ПОЛИТИКА
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Трамп не пожал руку Меркель
Экс-канцлер Германии заявила, что глава Белого дома намеренно устроил провокацию
Трамп не пожал руку Меркель
Ангела Меркель и Дональд Трамп / Reuters
4 июля 2025 г.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о напряженной встрече с Дональдом Трампом, когда тот отказался пожать ей руку во время ее визита в Белый дом в 2017 году.

Об этом Меркель вспомнила на мероприятии в Афинах, где она представляла греческое издание своих мемуаров «Свобода». 

«Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку». Но он этого не сделал. Он хотел привлечь к себе внимание. Это была его цель — чтобы все смотрели только на него», — уточнила экс-канцлер.

Инцидент произошел во время их первой официальной встречи в Вашингтоне. На фото того дня видно, как Трамп сидит рядом с Меркель, отводит взгляд и игнорирует просьбы журналистов пожать руку. Теперь Меркель подтверждает: это было сделано намеренно.

«Он использует такие ситуации, чтобы отвлечь внимание», — отметила бывшая глава Германии. 

По ее словам, это поведение Трампа касается не только протокольных жестов, но и политики. 

«Посмотрите на его действия с тарифами. В итоге он должен показать результат для американцев. Ему нужно доказать, что он компетентен — хотя бы у себя дома», — утверждает Меркель. 

Она предупредила: торговые меры Трампа могут ударить в первую очередь по американским потребителям, если приведут к росту цен. Она посоветовала Евросоюзу сохранять единство, отвечать зеркально и вести переговоры, не поддаваясь давлению.

Отношения между Меркель и Трампом отражали более широкий разлад между США и Европой в годы его президентства. Лидер Германии не скрывала своего раздражения фигурой Трампа, а торговые отношения Берлина и Вашингтона в эти годы достигли самой низшей точки.

Ранее, в марте, Меркель заявляла, что Трамп «очарован» Россией — страной с огромными природными ресурсами, ядерным арсеналом и авторитарным лидером.

Сам Трамп в июне раскритиковал Меркель за ее миграционную политику. Во время встречи с нынешним канцлером Германии Фридрихом Мерцем он косвенно упомянул Меркель. Якобы он говорил ей во время своего первого срока, что «этого (миграционного кризиса) не должно было произойти». 



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