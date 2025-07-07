В Европейском парламенте прошла церемония, посвященная грядущему 30-летию геноцида боснийских мусульман в Сребренице, названного «крупнейшей трагедией Европы после Второй мировой войны». Депутаты призвали извлечь уроки, чтобы остановить продолжающийся геноцид в Газе.

Председатель Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что убийство тысяч боснийских мусульман, их исчезновение и насильственные изгнания из домов не должны повториться. «Сребреница никогда не должна повториться», — подчеркнула она, добавив, что Европа, которая не смогла защитить боснийских мусульман, обязана остановить войну в Газе.

Словенский депутат от Социалистического и демократического альянса (S&D) Матьяж Немец раскритиковал бездействие Европы: «Сегодня Европа все еще находится в состоянии невежества. Какой палестинский город должен быть вписан в учебники истории человечества, чтобы мы могли действовать?».

Нидерландский депутат от группы «Зеленые» Тинеке Стрик добавила: «Мы обязаны учиться на наших провалах, и поэтому должны предотвратить продолжающийся геноцид в Газе».

Выступавшие подчеркнули необходимость признания Европой своей ответственности за прошлые ошибки и активных действий для предотвращения аналогичных трагедий в будущем.

Геноцид в Сребренице, признанный крупнейшей гуманитарной катастрофой в Европе со времен Второй мировой войны, унес жизни более 8 372 боснийских мусульман. Жертвы были убиты в лесных массивах, на фабриках и в складских помещениях, а их тела захоронены в массовых могилах. С момента начала захоронений на мемориальном кладбище в Поточари было похоронено 6 751 жертва.

Город Сребреница был объявлен ООН зоной безопасности в апреле 1993 года, однако это не предотвратило массовую резню. 11 июля 1995 года сербские боевики под командованием Ратко Младича захватили город. Боснийские мусульмане, которые пытались найти защиту у нидерландских миротворцев из ООН, были переданы сербам. Младич впоследствии был приговорен Международным трибуналом в Гааге к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности.