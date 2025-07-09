Служба безопасности Украины задержала двух граждан Китая, которых обвиняют в попытке похитить секретную документацию, связанную с разработкой украинского ракетного комплекса «Нептун». Один из них — 24-летний бывший студент технического вуза в Киеве, отчисленный в 2023 году за неуспеваемость. После этого он остался в столице и, по данным следствия, начал выполнять задания китайских спецслужб.

Как сообщает СБУ, фигурант пытался завербовать украинского специалиста, участвовавшего в разработке современных вооружений для ВСУ, чтобы получить техническую документацию по «Нептуну». Как гласит публикация, задержание произошло при передаче секретных материалов. Вторым задержанным стал его отец, периодически приезжавший в Украину из КНР для личной координации действий сына и последующей передачи сведений китайской разведке.

Во время обысков у подозреваемых изъяли средства связи, через которые они вели переписку и планировали операции.

Обоим предъявлены подозрения по ч. 1 ст. 114 УК Украины — шпионаж. Им грозит до 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.

Комплекс «Нептун», официально принятый Киевом на вооружение в 2020 году, разработан украинским конструкторским бюро «Луч». Его основа — ракета Р-360 с дальностью до 300 км, способная поражать как морские, так и наземные цели. В апреле 2022 года «Нептуном» был потоплен флагман Черноморского флота РФ — крейсер «Москва».