Премьер-министр Индии Нарендра Моди не приедет в Россию на празднование 80-летия Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, «индийский лидер не приедет», но страна все равно будет представлена, правда «не на высшем уровне». Предполагается, что на параде может присутствовать министр обороны Индии Раджнатх Сингх, а также почетный караул индийской армии.

Причину Песков не уточнил, однако индийские СМИ сообщают, что Моди отменил визит на фоне обострения на границе с Пакистаном. После теракта 22 апреля в кашмирском Пахалгаме, в результате которого погибли 26 человек и еще 20 были ранены, Индия и Пакистан обменялись угрозами и перебросили войска к границе. Утром 30 апреля в Минобороны Пакистана заявили, что ожидают индийский удар в течение 36 часов.

Моди не будет, зато председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил визит в Москву и прилетит к 9 мая. Кремль отдельно готовит его приезд и называет это событие «исключительно важным».

На параде также ожидаются лидеры 19 государств. Среди них — президент Сербии Александр Вучич, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, а также главы Азербайджана, Вьетнама, Кубы, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Кыргызстана, Палестины, Армении и Буркина-Фасо. Генсек ООН Антониу Гутерриш также был приглашен, однако в последний момент его канцелярия отклонила приглашение.

На отношениях России и Индии отмена поездки Моди никак не скажется. В начале апреля глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Владимир Путин собирается посетить Индию во второй половине 2025 года. Это будет его первый визит в Индию с момента начала конфликта в Украине.

Как уточнил Лавров, Индия остается ключевым партнером России. Несмотря на международное давление и санкции против РФ, двусторонняя торговля в прошлом году достигла $60 млрд.



