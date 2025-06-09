ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
Израиль захватил судно Madleen
Израильские силы захватили судно с пропалестинскими активистами, направлявшееся в сектор Газа с гуманитарной помощью
Израиль захватил судно Madleen
Пассажиры судна Madleen сдались военным Израиля / телеграм-канал Freedom Flotilla Coalition
9 июня 2025 г.

Израильские военные высадились на борт судна Madleen, относящегося к коалиции «Флотилия свободы» и направлявшегося к сектору Газа с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в телеграм-канале организаторов акции.

На борту находились 12 активистов, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, депутата Европарламента Риму Хассан, французов Реву Виара и Яниса Мамди, турецкого гражданина Суяба Орду и бразильца Тьяго Авилу.

«Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее», — заявила Тунберг на видео, распространенном в социальных сетях.

Ранее команда сообщала, что над Madleen кружили израильские дроны. По заявлению ВМС Израиля, судну было приказано изменить курс, так как оно приближалось к «закрытой зоне» у побережья сектора Газа. Израильская сторона настаивает, что доставить помощь можно через порт Ашдода.

Позднее МИД Израиля подтвердил захват судна: «Яхта-селфи с «знаменитостями» сейчас безопасно направляется к израильскому побережью. Пассажиры вернутся в свои страны», — говорится в сообщении министерства в соцсети X.

Ведомство также добавило: «Все пассажиры в безопасности, им выдали воду и бутерброды. Шоу окончено».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что приказал армии не допустить приближение «флотилии Греты Тунберг» к Газе.

Судно перевозило гуманитарную помощь для жителей Газы — детское питание, муку, рис, медикаменты, средства гигиены и протезы. Организация «Флотилия свободы», созданная в 2010 году, объединяет международные инициативы, выступающие против израильской блокады сектора Газа и называет действия Израиля  «геноцидом».

Истории
Отец Маска приехал в Москву на форум «Царьграда»
США все еще ждут ответа России на удары по самолетам
Без SpaceX — только «Союзы»
Новый нефтяной обвал?
Германия дала себе три года на переоснащение армии
Вэнс: конфликт с Трампом плохо обернется для Маска
«Вагнер» уходит из Мали
Трамп празднует победу над журналистами
Китай и ЕС приходят к компромиссу
Турция покоряет космос
Маск создаст альтернативную «Америку»
Франция запускает производство дронов в Украине
Китай — ключевой инвестор Казахстана
Израиль пытается скрыть правду о Газе
Зеленский: Трамп не может понять боль Украины
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us