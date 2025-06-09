Израильские военные высадились на борт судна Madleen, относящегося к коалиции «Флотилия свободы» и направлявшегося к сектору Газа с гуманитарной помощью. Об этом сообщили в телеграм-канале организаторов акции.

На борту находились 12 активистов, включая шведскую экоактивистку Грету Тунберг, депутата Европарламента Риму Хассан, французов Реву Виара и Яниса Мамди, турецкого гражданина Суяба Орду и бразильца Тьяго Авилу.

«Мы были перехвачены и похищены в международных водах израильскими оккупационными силами или силами, поддерживающими Израиль. Я призываю моих друзей, семью и товарищей оказать давление на шведское правительство, чтобы меня и остальных освободили как можно скорее», — заявила Тунберг на видео, распространенном в социальных сетях.

Ранее команда сообщала, что над Madleen кружили израильские дроны. По заявлению ВМС Израиля, судну было приказано изменить курс, так как оно приближалось к «закрытой зоне» у побережья сектора Газа. Израильская сторона настаивает, что доставить помощь можно через порт Ашдода.

Позднее МИД Израиля подтвердил захват судна: «Яхта-селфи с «знаменитостями» сейчас безопасно направляется к израильскому побережью. Пассажиры вернутся в свои страны», — говорится в сообщении министерства в соцсети X.

Ведомство также добавило: «Все пассажиры в безопасности, им выдали воду и бутерброды. Шоу окончено».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что приказал армии не допустить приближение «флотилии Греты Тунберг» к Газе.

Судно перевозило гуманитарную помощь для жителей Газы — детское питание, муку, рис, медикаменты, средства гигиены и протезы. Организация «Флотилия свободы», созданная в 2010 году, объединяет международные инициативы, выступающие против израильской блокады сектора Газа и называет действия Израиля «геноцидом».