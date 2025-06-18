Интернет в Иране практически остановлен, сообщают компании, отслеживающие сетевую активность. Данные мониторинга Джорджийского технологического университета показали «почти полное отключение интернета» около 17:00 по местному времени.

Компании Kentinc и Netblocks подтвердили NBC News, что интернет в Иране начал отключаться примерно в 17:30, в то время как Израиль продолжал наносить удары по стране. По данным Cloudflare, интернет-трафик в Иране сократился примерно на 97% по сравнению с показателями недельной давности.

Сообщается, что интернет-сбои последовали после кибератаки на государственный Bank Sepah, ответственность за которую взяла антииранская хакерская группа, предположительно связанная с Израилем. Представитель иранского правительства Фатмех Мохаджерани заявила в X, что власти ограничили доступ в интернет для защиты от новых кибератак.

Ранее Иран уже замедлял работу сети после израильских ударов, в результате чего два крупных иранских мобильных оператора были фактически отключены. По последним данным, израильские удары унесли жизни более 585 человек.