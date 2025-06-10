Одна из двух последних действующих больниц в Газе — Аль-Амал — «практически выведена из строя» из-за интенсивных боевых действий. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Подъезд к больнице заблокирован, новые пациенты не могут получить помощь, что приводит к смертям, которых можно было бы избежать», — написал глава ВОЗ в соцсети X.

По его словам, две экстренные медицинские бригады — местная и международная — продолжают работать на износ, используя последние оставшиеся запасы.

«После закрытия Аль-Амал единственным госпиталем с отделением интенсивной терапии в Хан-Юнусе остается медицинский комплекс Наср», — отметил он.

Еще 5 июня ВОЗ предупреждала, что обе больницы — Наср и Аль-Амал — не справляются с потоком раненых из-за острой нехватки медикаментов и оборудования после двух месяцев полной блокады. Израильские власти недавно допустили в сектор часть гуманитарной помощи, но ее объемы далеки от необходимых.

ВОЗ призвала к немедленной защите двух последних работающих больниц в Газе, предупредив, что система здравоохранения региона находится на грани полного коллапса.

«На севере Газы больницы уже не функционируют. Наср и Аль-Амал — последние государственные больницы в Хан-Юнусе, где сейчас сосредоточено большинство жителей», — говорится в сообщении организации в X.

ВОЗ отмечает, что их закрытие приведет к потере 490 коек и сократит общее количество больничных мест в Газе до менее чем 1400 — на 40% меньше довоенного уровня для 2 млн населения.

Хотя распоряжений об эвакуации больниц не поступало, они находятся вблизи зоны эвакуации, объявленной Израилем 2 июня. ВОЗ заявила, что израильские власти сообщили министерству здравоохранения Газы о блокировке подъездов к этим учреждениям, что делает доступ «крайне затруднительным, фактически невозможным».

«Если ситуация ухудшится, обе больницы рискуют полностью прекратить работу из-за ограничений на передвижение, отсутствия безопасности и невозможности доставки медикаментов или эвакуации пациентов», — добавили в ВОЗ.



