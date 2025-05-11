Собственное расследование израильского издания Ynet показало, что правительство и армия Израиля осведомлены о смертельной угрозе, которую создают заложникам их же собственные военные операции в Газе, но вопреки всему продолжают наступление.

По словам одного из высокопоставленных источников в израильской разведке, армейские действия уже привели к гибели пленных. «Маневр убивает заложников — не в теории, а буквально», — отметил он, ссылаясь на авиаудар ноября 2023 года, в результате которого погибли три израильских пленника и один из командиров ХАМАС Ахмед Гандур.

Источник подчеркнул, что его основная задача в рамках службы — «спасать заложников в первую очередь от нас самих», поскольку риск со стороны действий израильских военных — наивысший.

Несмотря на заявления премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля, утверждающих, что только силовое давление может привести к освобождению пленных, внутри армии звучат противоположные оценки. «Мы пробуем это уже 19 месяцев — не работает», — заявил собеседник Ynet. По его словам, посыл операции для ХАМАС звучит так: «Отпустите заложников — мы вас убьем. Не отпускайте — мы все равно убьем».

Ранее газета Haaretz сообщила, что вопрос пленных стоит на последнем месте в перечне целей новой военной кампании «Колесницы Гидеона». Главный акцент делается на уничтожение ХАМАС, демилитаризацию сектора и контроль над населением.

В материале Ynet утверждается, что вскоре после 7 октября лидер ХАМАС Яхья Синвар предложил освободить женщин, детей и пожилых, но израильское руководство предпочло начать вторжение, не выработав четкого плана по спасению заложников. «Идея, что можно достичь обеих целей одновременно, никогда не была подкреплена реальной стратегией», — отметил один из архитекторов израильской операции.

По мнению других военных источников, в Израиле развернули внутреннюю психологическую кампанию: с одной стороны, внушая семьям, что «действия ведутся», а с другой — перекладывая всю ответственность на ХАМАС.

Расследование Ynet также показало, что расширение боевых действий в Газе было спланировано заранее и соответствует давним стратегическим целям Израиля. По данным источников, армия готовится взять под полный контроль сектор, вытеснить население в южные районы и сократить гуманитарную помощь до минимума.

«Под прикрытием «заботы о пленных» будет снесено все, что еще стоит», — сообщил один из разведчиков. Он добавил, что конечная цель — «добровольное переселение» палестинцев, что де-факто означает изгнание с территории. Бывший министр обороны Моше Яалон назвал это «военным преступлением» и признал, что такая операция сделает солдат соучастниками преступлений.