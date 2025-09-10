Руководство Катара в шоке из-за предательства США — в стране не ожидали, что Вашингтон разрешит Израилю нанести удар по катарской столице. Атака совпала с переговорами о перемирии между Израилем и ХАМАС при посредничестве спецпосланника США Стива Уиткоффа. Теперь же весь прогресс по диалогу сошел на нет, отмечает The Washington Post (WP).

По данным издания, катарские власти назвали случившееся «предательством», поскольку ранее получили гарантии от Вашингтона и Тель-Авива, что представители ХАМАС на территории страны не будут атакованы.

Израиль нанес авиаудар по встрече руководителей политического крыла ХАМАС в центре Дохи. Взрывы и дым над городом, известным своими стадионами и торговыми центрами, стали неожиданным ударом по государству, где расположена крупнейшая американская база на Ближнем Востоке — аль-Удейд.

По данным газеты, именно США поддержали решение открыть в Дохе политическое представительство ХАМАС еще в 2012 году, рассчитывая через Катар на косвенный канал связи с движением. Власти в Дохе полагали, что статус «основного союзника США вне НАТО» и присутствие американских военных обеспечат им защиту от атак. Удар Израиля разрушил эту уверенность и может привести к тотальному пересмотру отношений как с Тель-Авивом, так и с Вашингтоном, допускает WP.

Белый дом признал, что Израиль предупредил о предстоящей операции, однако катарский МИД заявил, что информация поступила через 10 минут после бомбардировки.