Китай за три дня тайно направил в сторону Ирана три грузовых самолета, потенциально перевозивших военное оборудование и оружие, пишет Telegraph со ссылкой на источники.

Все рейсы, выполненные на грузовых Boeing 747 компании Cargolux, вылетели из китайских городов, включая Шанхай. Официально они направлялись в Люксембург. Однако ни один самолет так и не приблизился к Европе. Вместо этого они направлялись на запад через Северный Китай, пересекали Казахстан, затем шли на юг через Узбекистан и Туркменистан — и исчезали с радаров по мере приближения к воздушному пространству Ирана, отмечает издание.

Военные аналитики внимательно следят за ситуацией, предполагая, что Китай мог тайно перебросить оружие. Такие самолеты обычно перевозят тяжелое вооружение и военное оборудование, вплоть до артиллерийских установок, уточняет газета.

«С учетом стратегического союза Пекина и Тегерана, эти полеты вызывают закономерные подозрения», — заявил в беседе с изданием Андреа Гизелли, эксперт по связям Китая с Ближним Востоком из Университета Эксетера.

Китай и Иран связывает не только торговля нефтью. Их союз построен на общем противостоянии западной гегемонии и стремлении к многополярному миру, подчеркивает Telegraph. Китай остается крупнейшим импортером иранской нефти: страна ежедневно закупает у Ирана до 2 млн баррелей нефти, поэтому стабильность в Тегеране критически важна для Пекина.

Падение иранского правительства могло бы дестабилизировать весь регион и подорвать многомиллиардные китайские инвестиции. «В Иране явно рассчитывают на помощь Китая — военную или политическую», — добавил Гизелли.

Однако официально Пекин отрицает военное участие в израильско-иранском конфликте.

По данным западных спецслужб, Китай уже поставлял Ирану компоненты баллистических ракет и скрывал поставки дронов под видом оборудования для ветряных турбин. Весной текущего года Китай провел совместные военно-морские учения с Ираном и Россией в Оманском заливе. В маневрах отрабатывались боевые действия и спасательные операции — признак углубляющегося оборонного сотрудничества.



