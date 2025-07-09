Глава Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагим Калын посетил с официальным визитом Багдад, где встретился с руководством Ирака. Сначала он провел переговоры с премьер-министром Мухаммедом Шиа ас-Судани, затем — с президентом Абдуллатифом Джамалем Рашидом при участии вице-премьера и министра иностранных дел Фуада Хусейна.

Калын также провел отдельные встречи с министром обороны Сабитом Бишаром, главой Национальной разведки Хамидом Шатри, спикером парламента Махмудом Машхадани и лидером Альянса суверенитета Хамисом Ханджаром.

Центральной темой переговоров стал процесс «Турция без терроризма». Обсуждались меры по обеспечению безопасности на границе, совместные шаги по устранению террористических угроз и очистке региона от боевиков. Иракская сторона выразила полную поддержку Турции на всех уровнях.

Кроме того, в повестке были вопросы двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, укрепления связей и совместных усилий по обеспечению региональной стабильности. Отдельно стороны обсудили перемирие между Ираном и Израилем и текущую динамику конфликта.

В рамках визита Калын встретился с председателем Иракского Туркменского фронта (ITC) Мухаммедом Семаном Агаоглу и другими представителями организации. Обсуждалась ситуация в туркменских регионах, а также подготовка к предстоящим выборам.