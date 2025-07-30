ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Глава азербайджанской диаспоры на Урале объявлен в розыск
Шахин Шыхлински не выходит на связь и, по данным СМИ, может находиться в здании посольства Азербайджана в Москве
Глава азербайджанской диаспоры на Урале объявлен в розыск
/ АЗЕРТАДЖ
30 июля 2025 г.

Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински объявили в розыск. Об этом сообщают «Коммерсант» и E1.RU со ссылкой на базы МВД и источники в силовых структурах. Его задерживали 1 июля в Екатеринбурге, но затем отпустили. Позже в Москве было возбуждено дело, предположительно по статье о насилии в отношении представителя власти.

С тех пор Шыхлински не выходит на связь. По словам общественника Видади Мустафаева, он может находиться в здании посольства Азербайджана в Москве, в гостевом отеле. Телефонные звонки он игнорирует, что и стало основанием для объявления его в розыск.

Инцидент связан с попыткой задержания у «Баку Плаза» в Екатеринбурге. Тогда Шыхлински находился в автомобиле с сыном — Мутвалы, который, по версии следствия, наехал на сотрудника полиции, пытаясь скрыться. Младшего Шыхлински тогда арестовали на два месяца.

События разворачиваются на фоне второго за год ухудшения отношений Баку и Москвы. Первый кризис был спровоцирован сбитием российскими силами самолета AZAL над Северным Кавказом минувшей зимой, а второй — массовыми задержаниями азербайджанцев в июне 2025 года, когда в ходе действий силовиков погибли люди. Баку требует извинений за оба инцидента, Москва же продолжает отказываться от ответственности.

