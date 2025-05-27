Эффект домино: в Братиславе задумались об украинских редкоземах
ПОЛИТИКА
4 мин чтения
Эффект домино: в Братиславе задумались об украинских редкоземахПодход США в предоставлении помощи Украине оказался заразительным: теперь и в Словакии заговорили о претензиях на украинские ископаемые с целью вернуть потраченные на помощь средства. Присоединятся ли к требованиям другие доноры Киева?
В Словакии приглядываются к украинским редкоземам / TRT Russian
6 часов назад

Главное обещание Дональда Трампа в ходе избирательной кампании — сделать Америку великой, а американцев — богатыми. Сразу после победы на выборах он заявил о претензиях на Гренландию, сократил финансирование USAID и БАПОР, поставил с ног на голову мировую экономику, введя масштабные торговые ограничения. «Трампу все равно, что нам кричат европейцы. Он заботится об интересах американцев», — так описывал происходящее вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В эту линию поведения совсем не вписывалась военная помощь Украине. Экс-президент США Джо Байден объяснял избирателям: Вашингтон поддерживает Киев, поскольку хочет избежать втягивания страны в войну в Европе. Трампу же необходимо было предоставить гражданам что-то более понятное и, в их понимании, выгодное — этим аргументом стала сделка с Украиной по добыче полезных ископаемых.

Подписание документа позволило американскому лидеру объявить, что он вернет стране то, что потратили предыдущие власти, — а именно компенсировать 120 млрд долларов налогоплательщиков, направленных Украине в качестве военной помощи.

Несмотря на яркие лозунги, реальные перспективы сырьевой сделки вызывают у многих аналитиков сомнения. Разработка новых месторождений может занимать от 10 до 20 лет — и это в странах со стабильной политической обстановкой, налаженной логистикой и инфраструктурой. Например, в Австралии или Канаде. В Украине же четвертый год идет война, а часть ее территорий находится под российской оккупацией. Маловероятно, что американские предприниматели согласятся инвестировать в такие условия.

Однако у Трампа есть последователи — не все страны ЕС охотно поддерживают инициативы о предоставлении Киеву военной помощи. Так, в Словацкой национальной партии, входящей в правящую коалицию, заявили, что страны ЕС также должны получить доступ к полезным ископаемым Украины по примеру США. Депутаты обратились к премьер-министру Роберту Фицо с призывом обсудить этот вопрос на Европейском совете.

«Если Украина передаст все минеральные богатства Соединенным Штатам, то Украине нечем будет возместить помощь европейским странам», — переживают члены партии. По их оценке, Братислава оказала Киеву помощь на €3 млрд.

Цепная реакция

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что никогда не пойдет на признание уже полученной американской помощи в качестве долга. Дело не в том, что страна не благодарна союзникам, а в создании прецедента: возмещения могут потребовать и другие государства. Однако теоретически подобным прецедентом может стать и так называемая ресурсная сделка с США.

Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отмечает TRT на русском: «В некоторых странах Европы существуют политические силы или лидеры, которые достаточно скептически относятся к поставкам вооружений Киеву. Вопросы поддержки финансово-экономической системы Украины у них также вызывают большие сомнения. Инициатива Братиславы появилась именно по этой причине: если США получили бонус в виде соглашения, призванного компенсировать им издержки, то почему другие страны не могут этого сделать?».

Тем не менее эксперт сомневается, что предложение Словацкой национальной партии будет реализовано. Во-первых, это заявление сделано на уровне отдельной партии, а не руководства страны. Во-вторых, сам Роберт Фицо не будет инициировать подобного рода мероприятия в Европейском совете, несмотря на не самые дружественные отношения с Украиной.

«Сама конъюнктура европейской политической плоскости такова, что вряд ли стоит ожидать от Фицо таких инициатив. В этом контексте гораздо вероятнее было бы ожидать подобных треков от Венгрии, но, как мы видим, из Будапешта также подобных предложений не поступает», — отмечает собеседник агентства.

По его словам, несмотря на предпосылки, созданные США, эффекта домино, при котором другие страны бросятся требовать от Киева компенсации, не будет. «Ключевые страны-доноры Европейского союза демонстрируют активную поддержку Украины. Это позиция, противоположная Вашингтону», — подчеркивает эксперт.

Он также сомневается, что сделка о редкоземах изменит взаимодействие других государств с союзниками в возможных будущих конфликтах. Маловероятно, что страны станут заранее требовать гарантии компенсации как условие предоставления помощи.

Само по себе соглашение между Вашингтоном и Киевом о разработке минералов — «большая загадка», говорит Денис Денисов: «Опубликованные документы не дали никакой ясности касательно того, как оно будет в итоге функционировать. С одной стороны, там прописан целый ряд преференций для американских компаний, инвесторов и государства в целом. Но будет ли сделка реализована даже на первых порах — большой вопрос. Складывается ощущение, что ее приоритет лежит скорее в плоскости символизма, нежели каких-то конкретных реальных проектов».

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us