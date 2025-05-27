Главное обещание Дональда Трампа в ходе избирательной кампании — сделать Америку великой, а американцев — богатыми. Сразу после победы на выборах он заявил о претензиях на Гренландию, сократил финансирование USAID и БАПОР, поставил с ног на голову мировую экономику, введя масштабные торговые ограничения. «Трампу все равно, что нам кричат европейцы. Он заботится об интересах американцев», — так описывал происходящее вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В эту линию поведения совсем не вписывалась военная помощь Украине. Экс-президент США Джо Байден объяснял избирателям: Вашингтон поддерживает Киев, поскольку хочет избежать втягивания страны в войну в Европе. Трампу же необходимо было предоставить гражданам что-то более понятное и, в их понимании, выгодное — этим аргументом стала сделка с Украиной по добыче полезных ископаемых.

Подписание документа позволило американскому лидеру объявить, что он вернет стране то, что потратили предыдущие власти, — а именно компенсировать 120 млрд долларов налогоплательщиков, направленных Украине в качестве военной помощи.

Несмотря на яркие лозунги, реальные перспективы сырьевой сделки вызывают у многих аналитиков сомнения. Разработка новых месторождений может занимать от 10 до 20 лет — и это в странах со стабильной политической обстановкой, налаженной логистикой и инфраструктурой. Например, в Австралии или Канаде. В Украине же четвертый год идет война, а часть ее территорий находится под российской оккупацией. Маловероятно, что американские предприниматели согласятся инвестировать в такие условия.

Однако у Трампа есть последователи — не все страны ЕС охотно поддерживают инициативы о предоставлении Киеву военной помощи. Так, в Словацкой национальной партии, входящей в правящую коалицию, заявили, что страны ЕС также должны получить доступ к полезным ископаемым Украины по примеру США. Депутаты обратились к премьер-министру Роберту Фицо с призывом обсудить этот вопрос на Европейском совете.

«Если Украина передаст все минеральные богатства Соединенным Штатам, то Украине нечем будет возместить помощь европейским странам», — переживают члены партии. По их оценке, Братислава оказала Киеву помощь на €3 млрд.

Цепная реакция

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что никогда не пойдет на признание уже полученной американской помощи в качестве долга. Дело не в том, что страна не благодарна союзникам, а в создании прецедента: возмещения могут потребовать и другие государства. Однако теоретически подобным прецедентом может стать и так называемая ресурсная сделка с США.

Политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отмечает TRT на русском: «В некоторых странах Европы существуют политические силы или лидеры, которые достаточно скептически относятся к поставкам вооружений Киеву. Вопросы поддержки финансово-экономической системы Украины у них также вызывают большие сомнения. Инициатива Братиславы появилась именно по этой причине: если США получили бонус в виде соглашения, призванного компенсировать им издержки, то почему другие страны не могут этого сделать?».

Тем не менее эксперт сомневается, что предложение Словацкой национальной партии будет реализовано. Во-первых, это заявление сделано на уровне отдельной партии, а не руководства страны. Во-вторых, сам Роберт Фицо не будет инициировать подобного рода мероприятия в Европейском совете, несмотря на не самые дружественные отношения с Украиной.

«Сама конъюнктура европейской политической плоскости такова, что вряд ли стоит ожидать от Фицо таких инициатив. В этом контексте гораздо вероятнее было бы ожидать подобных треков от Венгрии, но, как мы видим, из Будапешта также подобных предложений не поступает», — отмечает собеседник агентства.

По его словам, несмотря на предпосылки, созданные США, эффекта домино, при котором другие страны бросятся требовать от Киева компенсации, не будет. «Ключевые страны-доноры Европейского союза демонстрируют активную поддержку Украины. Это позиция, противоположная Вашингтону», — подчеркивает эксперт.

Он также сомневается, что сделка о редкоземах изменит взаимодействие других государств с союзниками в возможных будущих конфликтах. Маловероятно, что страны станут заранее требовать гарантии компенсации как условие предоставления помощи.

Само по себе соглашение между Вашингтоном и Киевом о разработке минералов — «большая загадка», говорит Денис Денисов: «Опубликованные документы не дали никакой ясности касательно того, как оно будет в итоге функционировать. С одной стороны, там прописан целый ряд преференций для американских компаний, инвесторов и государства в целом. Но будет ли сделка реализована даже на первых порах — большой вопрос. Складывается ощущение, что ее приоритет лежит скорее в плоскости символизма, нежели каких-то конкретных реальных проектов».