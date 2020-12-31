Мозг – поистине самый загадочный и неизученный орган в организме человека. Бытует мнение, что мы используем лишь 5% от всех возможностей нашего «центра управления», однако и этого коэффициента полезного действия хватает, чтобы генерировать по-настоящему гениальные идеи, которые приводят к великим открытиям и достижениям.

Научные достижения являются индикатором прогресса в любой стране, служат надежным фундаментом, закладываемым для будущего поколения. Наука – это универсальный, международный язык, общая культура, которая понятна человеку независимо от географии, национальности или пола.

Когда мы говорим о научных достижениях ученых-мужчин, это воспринимается ожидаемо, но когда речь заходит о женщинах-ученых, история приобретает иные масштабы, поскольку в патриархальном мире науки женщине приходится преодолевать множество социальных барьеров. Согласно данным ЮНЕСКО, женщины составляют лишь 30% от общего количества ученых в мире, но, к счастью, наблюдается тенденция к сокращению гендерного разрыва, и все больше женщин обращаются к науке, внося значительный вклад в ее развитие.

Поэтому с особой гордостью стоит представить выдающихся женщин-ученых Турции, работа и исследования которых вносят весомый вклад в мировую науку.

Ферйал Озель – выдающийся астрофизик, профессор астрономии, доктор философии Гарвардского университета, специализирующаяся на физике компактных объектов и астрофизических явлениях высоких энергий. Профессор Озель является единственной турчанкой и единственной женщиной, принявшей участие в проекте НАСА, среди двухсот ученых экспертов со всего мира.

Ферйал Озель возглавляет проект «Телескоп горизонта событий» (Event Horizon Telescope (EHT), который опубликовал первое изображение черной дыры. Уникальность проекта «Телескоп горизонта событий» заключается в том, что он объединил мощности одиннадцати телескопов, находящихся в США, Мексике, Чили, Испании, Гренландии и других странах, и работает как единый большой телескоп, позволяющий обеспечить более высокое разрешение изображений астрономических объектов.

Профессор Озель считается одной из самых умных женщин в мире и входит в один список великих мыслителей наряду с Альбертом Эйнштейном. Безусловно, Ферйал Озель – одна из самых титулованных ученых Турции, которая является обладателем множества премий и стипендий лучших университетов мира. Она также является Председателем Консультативного комитета NASA по астрофизике (APAC) (2019 г.).

Фериал Озель закончила Американскую академию Ускюдар в Стамбуле и на данный момент работает профессором Аризонского университета в Тусоне на кафедре астрономии и обсерватории Стюарда. Помимо успешной научной карьеры, профессор Озель также вызывает особую симпатию своей активной материнской позицией и увлечением триатлоном.

Бильге Демиркёз – профессор физики высоких энергий в Ближневосточном техническом университете (Middle East Technical University(METU) Анкары. Профессор Демиркёз является координатором проекта «Лаборатория по созданию радиационных испытаний частиц», где инновационные материалы и электроника тестируются под воздействием космического излучения.

Это первый проект, разработанный в рамках ассоциированного членства Турции в ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований). Электроника, которая разрабатывается для Большого адронного коллайдера и для ядерных проектов и испытывается в этой лаборатории, также полезна для космической промышленности.

Бильге Демиркёз родилась в Стамбуле и закончила там американскую частную среднюю школу Роберта. После поступила с полной стипендией в Массачусетский технологический институт, где получила степень бакалавра по физике, математике и музыке, а затем получила степень магистра по физике элементарных частиц. Демиркез проходила стажировку в Университете Майнца в Германии, а также возглавляла Союз студентов-физиков Массачусетского технологического института, а также Турецкий студенческий союз.

Позже Бильге Демиркёз получила докторскую степень, закончив Оксфордский университет, докторскую степень в Институте физики высоких энергий в Барселоне (IFAE Barcelona), а также Кембриджском университете. Во время учебы в докторантуре она принимала участие в проекте ATLAS (A Toroidal LHC ApparatuS) – самая большая в мире научная установка физики высоких энергий, предназначенная для исследования соударений протонов на Большом адронном коллайдере (ЦЕРН), а позже работала над производством полупроводникового трекераSCT (Semi-Conductor Tracker) ATLAS.

В 2011 году, вернувшись в Турцию, Бильге Демиркёз сначала участвовала в эксперименте с альфа-магнитным спектрометром на Международной космической станции и исследовании космического излучения в METU, а затем занялась сбором данных о воздействии радиации на спутниковые технологии. Демиркёз является обладательницей множества национальных и международных наград, в том числе и премии ЮНЕСКО – L'Oreal For Women in Science 2017 («Для женщин в науке»), которая ежегодно присуждается 15 молодым женщинам-ученым в рамках сотрудничества ЮНЕСКО и компании L'OREAL.

Джанан Дагдевирен - турецкий академик, ученая-материаловед, биоинженер и физик, доцент кафедры медиаискусств и наук Массачусетского технологического института. Доктор Джанан является одной из тех ученых, которые используют науку во благо человечества и всего живого. Работая в области медицинских технологий, Джанан разработала безбатарейный кардиостимулятор и устройство, диагностирующее рак кожи, и это еще не все разработки доктора Дагдевирен.

Помимо всего прочего, Джанан вошла в рейтинг журнала Forbes «30 ученых в возрасте до 30 лет», а также была включена в список изобретателей «35 лучших новаторов до 35 лет», ежегодно составляемый MIT Technology Review (журнал, принадлежащий Массачусетскому технологическому институту). В 2014 году она стала первым турецким ученым, избранным младшим научным сотрудником Общества стипендиатов Гарвардского университета.

Джанан Дагдевирен изучала физическую инженерию в Университете Хаджеттепе в Анкаре, затем получила степень магистра наук в Университете Сабанджи в Стамбуле. Выиграв стипендию Фулбрайта для обучения в Соединенных Штатах, она отправилась проводить исследования в области материаловедения и инженерии в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн.

Сейчас доктор Дагдевирен руководит собственной исследовательской группойConformable Decoders в MIT Media Lab(Медиалаборатория Массачусетского технологического института), которая работает над созданием адаптивных электромеханических систем.

Бурджу Озсой - турецкая ученая, руководитель и основатель первого турецкого центра полярных исследований – ITU PolReC в Стамбульском техническом университете. Доктор Бурджу Озсой получила степень бакалавра и магистра на факультете геодезии и фотограмметрии Технического университета Йылдыз.

В 2001 году Озсой начала преподавать на морском факультете Стамбульского технического университета, а спустя 4 года поступила в докторантуру Техасского университета в Сан-Антонио, где и защитила диссертацию. В рамках своей докторской диссертации, в 2006 году Бурджу Озсой участвовала в своей первой антарктической научной экспедиции с американскими и шведскими коллегами, в ходе которой она собрала все необходимые данные для наблюдений за ледниками.

Затем доктор Озсой работала над проверкой данных со спутниковых изображений с мест нахождения ледников, а также над взаимосвязью ледников с изменением климата в Антарктиде. Ее проект Horizon 2020 – совместное с европейскими странами предприятие, охватывающее арктические и антарктические регионы, был принят в 2015 году, и д-р Озсой выполняла функции координатора проекта в Турции.

Центр полярных исследований, возглавляемый Бурджу Озсой, координировал антарктические научные экспедиции под эгидой президента, а также реализовывал стратегию полярной научной программы. Она была руководителем четырех Национальных турецких антарктических экспедиций.

Озлем Тюреджи – ученая турецкого происхождения, иммунолог, одна из основателей и главный врач биотехнической компании BioNTech, а также президент Ассоциации иммунотерапии рака. Доктор Тюреджи удостоена награды от Немецкого общества гематологии и онкологии за свои исследования рака, а также получила награду от Немецкой ассоциации иммунологов.

Имя доктора Озлем Тюреджи последнее время не сходит с полос лидирующих мировых изданий, поскольку компания BioNTech, которой она управляет совместно с супругом Угуром Шахином, разработала вакцину от Covid-19, успешно прошедшую все три фазы испытаний. Проверка вакцины показала ее эффективность на 90%, что дает надежду людям во всем мире на окончание пандемии и на защиту от вируса, который унес жизни уже более миллиона человек. Вакцина будет выпускаться компанией BioNTech совместно с американской корпорацией Pfizer – одним из лидеров мировой фармацевтической промышленности.

Супруги Озлем Тюреджи и Угур Шахин – дети турецких мигрантов, которые переехали в Германию в конце 1960-х годов. Тюреджи с детства мечтала стать врачом, поскольку перед глазами был пример отца, который работал хирургом. Она получила степень доктора медицины на медицинском факультете Саарландского университета, где и познакомилась с будущим супругом.

Пара поженилась в 2002 году и, по заверению самой Тюреджи, часть свадебного дня провела за работой в лаборатории, что, безусловно, доказывает преданность ученых своему делу и науке. На данный момент Угур Шахин и Озлем Тюреджи входят в список 100 самых богатых людей Германии. Стоимость компании BioNTech, по сравнению с прошлым годом, выросла в пять раз, и составляет 21 млрд долларов.