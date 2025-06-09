ПОЛИТИКА
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Трамп тормозит санкции против России
Жесткий антироссийский законопроект о санкциях застопорился после слов президента США Дональда Трампа, который отказался его поддержать
Трамп тормозит санкции против России
Президент США Дональд Трамп / Reuters
день назад

По данным Bloomberg, законопроект о введении 500% санкций для стран, покупающих российские энергоресурсы, неожиданно оказался под вопросом. Президент США Дональд Трамп назвал его «очень жестким» и заявил, что «не смотрел» текст. Эти слова остановили продвижение документа в Конгрессе, несмотря на широкую поддержку сенаторов.

Соавторы инициативы — Линдси Грэм и лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн — еще в начале прошлой недели были уверены, что законопроект получит голосование в июне. Они подчеркивали, что работают в координации с Белым домом. Однако в четверг Трамп дал понять, что не готов поддержать инициативу. Он сравнил Россию и Украину с «детьми, которым нужно дать немного подраться».

После этого риторика сенаторов изменилась. Грэм написал в X, что с самого начала координирует шаги с администрацией. По данным The Wall Street Journal, Белый дом в частных переговорах просил смягчить текст закона. Администрация предлагает заменить «должен будет» на «может», чтобы не обязывать президента вводить санкции.

Конгрессмены отмечают, что такие изменения сделают документ бессмысленным, потому что Трамп и без того может применять санкции по своему усмотрению.

Против документа выступил сенатор Рэнд Пол. Он назвал инициативу «саморазрушительной экономической войной». По его словам, санкции приведут к росту цен на топливо, ослабят мирные усилия Трампа и окажутся неэффективными против таких стран, как Китай или Индия.

«Это фактически эмбарго против нас самих», — сказал он.

Тем не менее, по оценке директора Института Брукингса Бена Харриса, законопроект может быть «рискованным, но смелым» шагом. По расчетам украинских властей, прекращение экспорта нефти лишит Россию $60 млрд в год.

Документ также закрепляет ранее введенные ограничения — от запретов на въезд чиновников до торговых санкций. Кроме того, он обязывает администрацию подтверждать, что Россия отказалась от переговоров или нарушила перемирие. Только тогда можно применять максимальные меры.

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