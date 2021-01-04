Археологи во время раскопок на западе Турции на полуострове Урла-Чешме обнаружили руины храма Афродиты, датируемые VI веком до н. э., сообщило агентство Anadolu.

Во время работ в части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в провинции Измир ученые нашли 35 древних поселений, в том числе 16 из периода позднего неолита. Среди них и руины храма Афродиты возрастом 2,5 тыс. лет.

По словам участвовавшей в раскопках археолога Элиф Копарал из Университета искусств имени Мимара Синана, в то время древнегреческая богиня любви, красоты и страсти была одной из самых почитаемых. «Это захватывающее и впечатляющее открытие», – подчеркнула специалист.

Исследователь также сообщила, что первые следы храма были обнаружены еще в 2016 году и обнародованы в научном журнале. Археолог отметила особую роль местных жителей, с которыми на протяжении нескольких лет раскопок сотрудничали ученые. Они помогли защитить ценные артефакты от контрабандистов и нелегальных охотников за сокровищами.