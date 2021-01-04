Здание бывшего армейского клуба в Ростове-на-Дону, где располагалась воздвигнутая в начале ХХ века и перестроенная в советское время соборная мечеть, передана джазовой школе имени Кима Назаретова. Эту информацию подтвердили журналистам представители городской администрации.

В качестве мечети здание действовало до 1963 года, однако позже оно было национализировано, а затем передано соседней военной части и переделано под офицерский клуб. Купол и минарет при этом были снесены.

Ростовские мусульмане с 1980-х предпринимали попытки вернуть общине построенное в 1905 году здание в его первоначальном статусе мечети. С 1993 года верующие по исламским праздникам собирались возле этого здания и даже внутри, проводя коллективные молитвы.

В 2016 году Центральное духовное управление мусульман Ростовской области попросило городские власти безвозмездно предоставить право собственности на здание на основании федерального закона о передаче религиозным организациям исторической недвижимости, находящейся в госсобственности. Однако мэрия ответила отказом и заявила: речь идет якобы не об историческом здании мечети, а о построенном в 1980 году армейском клубе.

Позже администрация города решила продать клуб за 29 миллионов рублей. Мусульманская община планировала принять участие в торгах, но их неожиданно отменили. Как сообщает портал Donnews.ru, причиной отмены стало ходатайство замглавы по социальным вопросам и обращение руководства школы им. Кима Назаретова.

В настоящее время в Ростове-на-Дону действует только одна мечеть, которая принимает около 15 тысяч прихожан. Недавно местные мусульмане заявили, что начали сбор средств на реконструкцию существующего здания, благодаря чему площадь мечети планируется увеличить почти в два раза. При этом они отметили, что не оставят попытки вернуть историческое здание в центре Ростова.

Снос мечетей в России

В России нередки случаи не только ликвидации, но и полного сноса мусульманских религиозных объектов. Летом 2020 года в Невинномысске снесли строящееся здание мечети, возведение которого дагестанская община города начала два года назад. Арбитражный суд признал его незаконным и постановил демонтировать.

Ранее аналогичное решение суд принял в отношении двух мечетей в Кисловодске – в поселках Белореченский и Индустрия. Мусульманская община до последнего момента надеялась, что здание в Невинномысске удастся сохранить, поскольку ранее Русская православная церковь добилась принятия закона, позволяющего религиозным организациям использовать самострои и легализовывать их в упрощенном порядке.

В 2019 году в Екатеринбурге демонтировали временную постройку, которая использовалась местной мусульманской общиной как молельня. Снос был запланирован в связи с решением властей возвести на этой территории ледовую арену. Мечеть перенесли на другой участок, где для Духовного управления мусульман Свердловской области была выделена земля.

Громкий случай сноса молельного дома для мусульман произошел в том же году под Калининградом. Суд решил, что здание было построено незаконно. Властями был проигнорирован тот факт, что на западе России нет ни одной другой мечети: региональная исламская организация безуспешно борется за право строительства места для богослужений почти 15 лет. Сейчас жалобы мусульманской общины Калининградской области рассматривает Европейский суд по правам человека.

В 2015 году в Новом Уренгое власти снесли старейшую на Ямале мечеть «Нур-Ислам», некогда входившую в состав Духовного управления мусульман Азиатской части России под руководством муфтия Нафигуллы Аширова. По разным оценкам, в 120-тысячном городе мечеть посещало более 1,5 тысячи прихожан. Снос произошел, как объявила администрация города, в связи с запланированным на этом месте строительством торгово-развлекательного центра и гостиницы для животных.

В 2012 году в Пятигорске начали возводить мечеть, но ее строительство было признано незаконным, поскольку, как объяснили региональные власти, оно «велось без надлежащего оформления документов, что сопряжено с риском травмирования и строителей, и посетителей мечети». Администрация Пятигорска стала добиваться полного сноса мечети, но городской суд столицы СКФО удовлетворил исковые требования частично – было решено снести только минареты.