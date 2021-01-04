Хозяйственное управление Службы внешней разведки (СВР) – ФКП «Ясень» – за минувший 2020-й год потратило на алкоголь 15,6 млн рублей, следует из подсчетов «МБХ медиа» после анализа данных на сайте госзакупок.

Предприятие заключило 11 контрактов на поставку 2 441 бутылки с алкогольными напитками более чем 15 видов. Самым популярным напитком у разведчиков оказалось вино – управление закупило 661 бутылку. Речь идет как о российских, так и об итальянских, испанских и французских сортах.

На втором месте по популярности – водка. Предприятие заказало 536 бутылок. В частности, были закуплены «Белуга Трансатлантик Рейсинг» по 0,5 литра (стоимостью около 1,2 тысячи рублей), Kremlin Award в кожаной тубе по 0,7 литра (около 3,6 тысячи рублей) и «Легенда Кремля» в подарочном фолианте по 0,7 литра (около 2,2 тысячи рублей).

Третье место занимает коньяк – хозуправление заказало 352 бутылки. Речь, в частности, идет о таких напитках, как Louis Royer VSOP по 0,7 литра, который стоит около 8,5 тысячи рублей за бутылку, или «Сараджишвили» ХО стоимостью около 6 тысяч рублей за 0,7 литра.

Также хозуправление «Леса», как традиционно называют комплекс зданий Службы внешней разведки на Юго-Западе Москвы, закупало виски, текилу, различные настойки, ром, шампанское, вермут, пиво и другие виды алкоголя.

В 2018 году ФКП «Ясень» объявляло тендер на поставку алкоголя на сумму 4,6 млн рублей. Тогда разведчики заказывали свыше ста марок водки, в том числе дорогой вариант «Beluga Transatlanik racing», более 40 видов армянского, грузинского и российского коньяка, а также почти два десятка видов виски, среди которых 18-летний «Glenfiddich». Были и простые наименования, например, настойка «Перцовочка».