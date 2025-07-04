ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: договорились с Трампом защищать небо Украины
Разговор состоялся вскоре после приостановки поставок оружия Украине и телефонной беседы Путина и Трампа
Зеленский: договорились с Трампом защищать небо Украины
/ Reuters
4 июля 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, о чем он сообщил в своем посте в социальных сетях. Зеленский поздравил американского лидера с Днем независимости и поблагодарил за поддержку, которая, по его словам, «помогает Украине защищать независимость и спасать жизни».

Собеседники, по словам украинского лидера, обсудили ситуацию на фронте и последствия последних российских ударов. Зеленский отметил важность усиления противовоздушной обороны и сообщил, что стороны договорились работать над этим направлением. Также рассматривались перспективы совместного оборонного производства, в частности в области беспилотных технологий.

Зеленский выразил готовность к прямым промышленным и инвестиционным проектам с США. В разговоре поднимались вопросы закупок, развития оборонной промышленности и дипломатического взаимодействия с партнерами. Украинский президент поддержал американские предложения о путях к миру и заявил о необходимости достижения справедливого соглашения.

Разговор состоялся спустя сутки после беседы Трампа с Владимиром Путиным, которую президент США назвал разочаровывающей. Параллельно Киев столкнулся с паузой в поставках американского оружия — Пентагон сообщил о временной остановке экспорта в адрес десятков стран, включая Украину.

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