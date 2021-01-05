По итогам 2020 года объем наличных в обращении превысит 13 триллионов рублей, приводит The Bell данные ЦБ. Это средства, которые люди и бизнес хранят на руках, а также то, что остается в кассах банков.

За первые 11 месяцев минувшего года объем наличных вырос на 2,3 триллиона рублей (или на 21,7%) и составил 2,92 триллиона рублей, следует из данных Банка России. По информации регулятора, в декабре того же года только через банковскую систему в обращение поступило 522,2 миллиарда рублей.

Такого всплеска не наблюдалось с 2010 года, когда годовой приток наличных составил 1,16 триллионов рублей, и это было на 25,1% больше результатов предыдущего года.

Повышенный спрос на наличные, считают аналитики Центробанка, - один из эффектов пандемии коронавируса. Несмотря на то, что ЦБ в середине декабря подтвердил рост инфляционных рисков, эксперты РБК отмечают, что избыток наличных в обращении в меньшей степени повлияет на инфляцию, но создает риск перетока рублевых накоплений в валюту. Кроме того, по их мнению, идет рост серой экономики, для которой расчеты наличными — необходимое и важное условие. Другой причиной резкого роста могли стать снижающиеся ставки по вкладам, а также ожидаемый налог на депозиты.