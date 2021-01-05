Власти Израиля в 2020 году 634 раза запрещали азан (призыв к молитве) в особо почитаемой среди мусульман мечети «Хареми-Ибрагим» в городе Эль-Халиль (Хеврон) на оккупированном Западном берегу Иордана. Об этом агентству Anadolu рассказал имам мечети Хыфзы Эбу Сунейне.

По его словам, только в декабре израильские власти 46 раз запретили чтение азана в этой мечети, утверждая, что призыв к молитве беспокоит еврейских поселенцев.

Сунейне отметил, что запрет на трансляцию азана чаще всего вводился в пятницу вечером и всю субботу, так как суббота для израильтян является нерабочим днем.

Ранее израильская правозащитная организация Бецелем (B'Tselem) сообщила, что в минувшем году израильские власти снесли 729 домов палестинцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме. Согласно информации, в прошлом году остались без жилья 1006 палестинцев, среди которых 519 детей.

Кроме того, за этот период правительство Израиля разрушило 456 построек, которые использовались в гуманитарных целях, а израильские силовики провели обыски в 2480 домах палестинцев.