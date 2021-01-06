Одной из главных задач Азербайджана является восстановление исторических и религиозных памятников на разрушенных территориях Карабаха, а город Шуша должен стать культурной столицей страны. С таким заявлением выступил президент Ильхам Алиев в ходе видеопереговоров с новым министром культуры Анаром Керимовым.

Алиев выразил надежду, что новоназначенный министр оправдает возложенное на него доверие, и напомнил, что богатая и неповторимая культура Азербайджана является источником гордости.

Шуша приобретет статус культурной столицы Азербайджана

«Шуша может считаться культурной столицей не только Азербайджана, но и региона. Культурная жизнь Шуши должна быть богатой. Работам по восстановлению Шуши уже дан старт. По моему указанию туда был командирован большой состав. Должна быть проведена ревизия жилого фонда, исторических памятников, точно подсчитан нанесенный ущерб, и мы должны начать реставрацию города Шуша. Опять-таки, не теряя времени, но и одновременно без спешки первоначальный, исторический облик Шуши должен быть восстановлен», – сказал глава государства.

Он отметил, что расположенные в Шуше азербайджанские мечети также должны быть отреставрированы до возвращения им их первоначального облика. По словам президента, армяне уничтожили более 60 мечетей, а в некоторых из них держали коров и свиней.

Азербайджан 44 дня вел войну и нанес поражение Армении, мы могли предпринять любой шаг, указал Алиев. «Но я говорил, что мы не воюем против гражданского населения. Мы не сражаемся против истории. Мы не сражаемся против религиозных памятников», – добавил он.

Баку продолжит сотрудничество с ЮНЕСКО

Переходя к вопросу связей Азербайджана с ЮНЕСКО, Ильхам Алиев подчеркнул: страна имеет продуктивные и искренние отношения с международной организацией: «Поэтому у ЮНЕСКО есть достаточно широкая информация о вкладе, который Азербайджан внес в мировое культурное наследие. Мы реализовали различные проекты не только в Азербайджане, но и в некоторых странах. В том числе мы сыграли активную роль в восстановлении как мусульманских, так и христианских религиозных памятников. Образец мультикультурального общества в Азербайджане должен быть примером для многих стран. Это говорю не я, а мировые религиозные лидеры».

Алиев выразил готовность и дальше сотрудничать с ЮНЕСКО, но с одним условием: организация должна сохранить свой международный статус. «ЮНЕСКО не является филиалом какой-либо страны. Если этот подход будет преобладать в наших отношениях, то будет и сотрудничество. Если не будет, то это сотрудничество можно пересмотреть. В любом случае наши намерения чисты. Отношения должны быть свободны от двойных стандартов, исламофобии, дискриминации», – сказал лидер Азербайджана.

В январе в Азербайджан приедет миссия Организации исламского мира образования, науки и культуры (ИСЕСКО), а затем группа экспертов, которая должна будет отразить в своих отчетах число разрушенных армянами мусульманских памятников.

Церковь Худавенг возвращена удинам

Освобожденная от оккупации церковь Худавенг, которую армяне пытались арменизировать, уже возвращена удинской общине, которой она по праву принадлежит. «Наши удинские братья уже совершили богослужение в церкви Худавенг. Все остальные относящиеся к Кавказской Албании церкви, в том числе церковь в поселке Нидж. Отремонтированная Фондом Гейдара Алиева эта церковь была открыта во время войны, и именно это является лучшим ответом тем, кто выдвигал против нас необоснованные обвинения», - подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана напомнил, что после реставрации албано-христианской церкви, в стране будут также находиться под охранным статусом русские православные церкви, синагоги, католические церкви, грузинские церкви и расположенная в Баку армянская церковь. В то же время президент Ильхам Алиев вновь привлек внимание к тому, что Армения сделала с мечетями на оккупированных территориях, где разрушено свыше 60 мечетей. Но ни одна международная организация не осуждает Армению, заметил президент.

«У нас нет никаких проблем с армянским народом, и проживающие в Азербайджане армяне являются нашими гражданами. Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне также, уверен, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства», - указал Алиев.

В Физули откроется международный аэропорт

Кроме того, Алиев в своем заявлении отметил, что по его указанию в Физули будет построен международный аэропорт, для которого уже выбирается место, и его строительство создаст возможности для приглашения в Шушу иностранных гостей.

«Оттуда до Шуши и расстояние близкое. Потому что в свое время, в советский период в Шушу можно было добраться либо через Ханкенди, либо по Лачинскому коридору. А теперь мы открываем новую дорогу. Конечно же, есть и эти дороги, и наши граждане, проводящие сегодня там ремонтно-восстановительные работы, пользуются ими – дорога Агдам-Ханкенди-Шуша и Лачинский коридор. То есть, эти дороги открыты для нас. Мы должны ездить туда, когда захотим, так и будет», - сказал он.

Алиев подчеркнул, что азербайджанцы и впредь должны беречь свое культурное наследие. «На протяжении веков наш народ хранил свою культуру, и это позволило нам как народу, как нации сохранить свои национально-духовные ценности, национальную принадлежность. Долгие годы Азербайджан был лишен независимости, наш народ жил в составе других государств. Несмотря на это, воля нашего народа, его привязанность к национальным корням не позволили ему ассимилироваться. Наша культура сыграла главенствующую роль в сохранении нашей национальной принадлежности», - указал глава государства.

Президент также напомнил, что его распоряжением 2021 год объявлен Годом Низами, и 880-й юбилей великого азербайджанского поэта должен быть широко отмечен как в Азербайджане, так и во всем мире.