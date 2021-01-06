В декабре минувшего года в Киев прибыла турецкая делегация во главе с министром обороны Хулуси Акаром и главой МИД Мевлютом Чавушоглу. Высокопоставленные чиновники провели встречи со своими украинскими коллегами, а также с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

По итогам этих встреч Киев и Анкара договорились развивать сотрудничество практически во всех сферах двусторонних отношений – от экономики до здравоохранения. Турция в очередной выразила поддержку территориальной целостности Украины, заявив о непризнании аннексии Крыма и поддержке Киева в урегулировании конфликта на Донбассе. Анкара также пообещала поддерживать членство Украины в НАТО и проводить совместные учения в Черном море.

Две страны традиционно заявляют о далеко идущих планах сотрудничества и объявляют друг друга стратегическими партнерами. Основой для этого служит долгая и перспективная история двусторонних отношений.

Украина, Турция, Крым

Отношения Турции и Украины берут начало еще в XV веке. Однако исходной точкой в истории современных турецко-украинских отношений можно считать 16 декабря 1991 года, когда Турция одной из первых стран признала независимость Украины. На протяжении более чем 20 лет турецко-украинские связи были ориентированы на взаимовыгодное сотрудничество и носили динамичный характер.

В январе 2010 года украинский президент Виктор Ющенко и премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые начали переговоры о создании зоны свободной торговли. В августе 2012 года, уже во время правления президента Виктора Януковича, между двумя государствами был отменен визовый режим, а по объемам экспорта украинских товаров Турция в 2012 году заняла второе место после России.

Однако турецко-украинские отношения получили новый импульс после аннексии Крыма. Анкара отказалась считать полуостров российским и запретила своим авиакомпаниям совершать перелеты на эту территорию.

Особое отношение Турции к Крыму связано с крымскими татарами, с которыми страну объединяют многовековые исторические, духовные и культурные связи. После установления российской власти в Крыму крымские татары в своем большинстве отказались ее признавать. По информации международных правозащитных организаций, результатом стали преследования коренного народа полуострова. Турция как традиционный защитник крымских татар не может относиться безучастно к судьбе тюркского народа.

Так, благодаря посредническим усилиям президента Эрдогана, в 2017 году Кремль согласился передать Турции двух членов Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, осужденных российской властью за организацию массовых беспорядков в Крыму. Через несколько дней они вернулись в Украину, где провели встречу с президентом Петром Порошенко. Тогдашний лидер Украины заручился поддержкой Эрдогана в вопросе предоставления Синодом Вселенского Патриарха, заседающего в Стамбуле, самостоятельности (томоса) Православной церкви Украины.

Еще одним совместным успехом на счету Порошенко и Эрдогана можно считать решение о внесении изменений в порядок взаимных поездок граждан двух стран. Так, в мае 2017 года Турция и Украина позволили своим гражданам путешествовать в обе стороны по внутренним паспортам.

Зеленский – дорогой друг Эрдогана

С избранием президента Зеленского отношения между Киевом и Анкарой продолжили успешно развиваться. Во время визита Эрдогана в Украину в феврале 2020 года турецкая сторона заявила об амбициозном плане строительства 500 домов для крымских татар, покинувших Крым. В ходе киевской встречи также обсуждалось строительство соборной мечети в украинской столице, и уже в мае 2020 года Зеленский заявил о намерении придать статус государственного праздника Курбан и Ураза-байраму.

О тесных связях Киева и Анкары можно судить и по серьезному военно-техническому сотрудничеству двух стран. Еще в период Порошенко Украина впервые приобрела турецкие беспилотники «Байрактар», а осенью 2020 года, в разгар войны в Карабахе, Киев заявил о желании разместить у себя производство турецких БПЛА.

Украина также предлагает Турции рассмотреть возможность совместного производства передвижных противотанковых ракетных комплексов и организации совместного предприятия по производству авиационных двигателей.

Президент Эрдоган и Владимир Зеленский, которого турецкий лидер назвал «дорогим другом», подписали в октябре этого года в Анкаре рамочное военное соглашение о сотрудничестве по двадцати одному направлению. Документ предусматривает выделение турецкой стороной около $ 36 млн на нужды Вооруженных сил Украины – для приобретения турецких товаров военного назначения.

В ожидании ЗСТ

Впрочем, в турецко-украинских связях есть и нерешенные вопросы. Прежде всего, это касается договора о Зоне свободной торговли (ЗСТ), о создании которого две страны не могут договориться вот уже 10 лет.

Основные разногласия у сторон вызывает вопрос турецких тарифных барьеров, с помощью которых Турция защищает свой внутренний рынок. В Киеве же считают, что это будет сдерживать украинский экспорт.

В 2019 году на турецком рынке было продано украинских товаров на сумму $2,62 млрд, тогда как Турция импортировала в Украину продукцию в размере $2,36 млрд. Однако в последние 8 лет позитивное сальдо Украины (превышение экспорта над импортом) сокращается с каждым годом. И уже по итогам девяти месяцев 2020 года турецкий экспорт превысил украинский на $16,8 млн.

Тем не менее Киев и Анкара не оставляют надежд на достижение соглашения. В сентябре этого года, после того как Турция обновила тарифное предложение по доступу на свой рынок для украинских товаров, две страны заявили о намерениях перезагрузить переговоры о зоне свободной торговли и найти взаимовыгодное решение для заключения ЗСТ.

Санкции – не панацея

У Киева и Анкары существует и разный подход к вопросу антироссийских санкций со стороны западных стран. Турция является единственным членом НАТО, которая не присоединилась к таким ограничениям. В Анкаре это объясняли тем, что Россия и ЕС должны «решить проблемы» посредством диалога и политических методов, а глава МИД Мевлют Чавушоглу пояснял, что санкции наносят ущерб Турции.

Возможное присоединение к санкциям действительно чревато большими экономическими потерями для Турции. Это грозит свертыванием тесного сотрудничества в торгово-экономической и военной сфере с РФ. Сюда относятся и масштабное строительство газопровода «Турецкий поток» по дну Черного моря, и первая турецкая атомная электростанция «Аккую», которую строят российские инженеры. Турция даже пошла на конфронтацию с США из-за закупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Стоит также отметить, что при президенте Эрдогане Турция проводит многовекторную внешнюю политику. Она отстаивает свои интересы на Ближнем Востоке, в Восточном Средиземноморье, на Кавказе, вступая в противостояние с такими союзниками по блоку НАТО, как Франция или Греция. Турция также периодически выражает свое несогласие с Россией по поводу будущего Ливии или Сирии.

Все это прекрасно осознают в Киеве. Тем не менее, турецкий вектор продолжает оставаться одним из главных приоритетов внешней политики Украины. А возрастающий вес Турции в мире и в регионе все больше стимулирует Киев к тесному сотрудничеству с Анкарой.