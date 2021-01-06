Россияне не научились выражать своё несогласие с корпоративной политикой руководству, пишет EurekAlert! со ссылкой на исследование Университета Северной Дакоты (США) и НИУ ВШЭ. Ученые установили непосредственную связь между молчанием сотрудников и эмоциональным выгоранием: чаще всего работники в РФ обсуждают раздражающие моменты с коллегами, родственниками или друзьями. В результате такого поведения можно выгореть и не иметь сил продолжать работать.

Как отмечает портал Inc. Russia,социальный психолог Кристина Маслах выделила три симптома эмоционального выгорания: эмоциональное и физическое истощение; снижение профессиональных достижений, циничное отношение к работе; чувство отчужденности от компании и коллектива.

Исследование проводилось в Перми. В нем приняли участие 237 человек — 117 мужчин и 120 женщин в возрасте от 18 до 57 лет, которые работают в режиме полного рабочего дня в компаниях из разных отраслей. По словам авторов исследования, российские сотрудники часто испытывают хронический стресс. По некоторым социологическим замерам, от него могут страдать до 70% работающего населения. Кроме того, женщины в России часто сталкиваются с дополнительным стрессом, потому что на них возлагается основная ответственность за воспитание детей.

Один из ключевых выводов исследования: поощрение выражения несогласия может помочь расширить возможности сотрудников и снизить уровень их стресса. Скрытое несогласие, как показывает исследование, указывает на эмоционально выгоревших сотрудников, поскольку у них не остаётся сил бороться.